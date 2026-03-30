Аршавин о Месси: «Считай, минус один игрок. Вообще не понимаю, как он выиграл МЛС, до центра поля только играет. Для всего футбола он уже старенький»
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин оценил нынешний уровень нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.
«Месси, к сожалению для всего футбола, уже старенький. Я вообще не понимаю, как он выиграл МЛС. То, что мы видели в прошлом году…
Он просто до центра поля только играет. Считай, минус один игрок. И все равно их команда победила», – сказал Аршавин.
38-летний Месси забил 4 гола в 4 матчах сезона МЛС.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал FONBET
достаточно вспомнить, как Андрей, потеряв скорость - уже не мог придумать способов переигрывать соперников даже в более слабых лигах.