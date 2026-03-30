Аршавин о Месси: «Считай, минус один игрок. Вообще не понимаю, как он выиграл МЛС, до центра поля только играет. Для всего футбола он уже старенький»

Аршавин о Месси: уже старенький, считай, минус один игрок.

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин оценил нынешний уровень нападающего «Интер Майами » Лионеля Месси .

«Месси, к сожалению для всего футбола, уже старенький. Я вообще не понимаю, как он выиграл МЛС. То, что мы видели в прошлом году…

Он просто до центра поля только играет. Считай, минус один игрок. И все равно их команда победила», – сказал Аршавин.

38-летний Месси забил 4 гола в 4 матчах сезона МЛС .