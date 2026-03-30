  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о Месси: «Считай, минус один игрок. Вообще не понимаю, как он выиграл МЛС, до центра поля только играет. Для всего футбола он уже старенький»
16

Аршавин о Месси: «Считай, минус один игрок. Вообще не понимаю, как он выиграл МЛС, до центра поля только играет. Для всего футбола он уже старенький»

Аршавин о Месси: уже старенький, считай, минус один игрок.

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин оценил нынешний уровень нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси

«Месси, к сожалению для всего футбола, уже старенький. Я вообще не понимаю, как он выиграл МЛС. То, что мы видели в прошлом году…

Он просто до центра поля только играет. Считай, минус один игрок. И все равно их команда победила», – сказал Аршавин. 

38-летний Месси забил 4 гола в 4 матчах сезона МЛС

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал FONBET
logoпремьер-лига Россия
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoАндрей Аршавин
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И забил больше всех молодых. Действительно странно. Гений.
Ответ Elnur Aliyev
И забил больше всех молодых. Действительно странно. Гений.
и отдал и обвёл и штрафные положил
Ответ Elnur Aliyev
И забил больше всех молодых. Действительно странно. Гений.
Судя по последнему голу со штрафного, неудивительно)
Шава в своем стиле как всегда))
вполне естественно, что Аршавин, будучи человеком с самовольно заниженным интеллектом, не в состоянии оценить наличие и пользу оного у других людей
достаточно вспомнить, как Андрей, потеряв скорость - уже не мог придумать способов переигрывать соперников даже в более слабых лигах.
Аршавин базу выдал. Но обиженные приспешники нашего Лио сейчас ему пояснят что он вообще ничего не понимает в футболе.
Ответ Denosaur
Аршавин базу выдал. Но обиженные приспешники нашего Лио сейчас ему пояснят что он вообще ничего не понимает в футболе.
Аршавин последнее время только газу выдаёт
35+23 за 34 матча в 38 лет. пусть даже в млс. всем бы быть такими старенькими
Да он же просто шутит, учитывая что всю жизнь топил за Барсу 😃
Читайте новости футбола в любимой соцсети
