  • Хавбек Сенегала Диатта: «Всегда будем чувствовать себя чемпионами Африки, никто у нас этого не отнимет. Все видели, что мы хорошо провели турнир»
Хавбек Сенегала Диатта: «Всегда будем чувствовать себя чемпионами Африки, никто у нас этого не отнимет. Все видели, что мы хорошо провели турнир»

Полузащитник «Монако» и сборной Сенегала Крепен Диатта заявил, что сенегальцы всегда будут считать себя победителями Кубка Африки.

Сборная Сенегала представил трофей Кубка Африки на поле стадиона «Стад де Франс» перед началом товарищеского матча с Перу (2:0).

Ранее Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев в экстра-таймах (1:0).

«Как вы могли видеть, дела у команды идут очень и очень хорошо, несмотря на принятое решение. Но, как я уже говорил ранее, мы всегда будем чувствовать себя чемпионами Африки, никто у нас этого не отнимет.

Весь мир видел, что Сенегал провел очень и очень хороший турнир, нашей целью было выиграть этот трофей. Мы гордимся тем, что наши болельщики празднуют вместе с нами, особенно после этой победы», – сказал Диатта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Я с симпатией относился к марокканцам.
Теперь отнощение не такое.
Они поступили низко.
Они опозорили себя.
Сенегалу удачи в дальнейшем.
Весь мир видел, что Сенегал ушёл с поля. Остальное лирика.
