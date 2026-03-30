Женская «Барса» разгромила «Реал» (3:0) в чемпионате Испании. До этого каталонки победили в класико со счетом 6:2 в 1/4 финала ЛЧ

Женская «Барса» разгромила «Реал» в класико.

Женская команда «Барселоны» на выезде одержала крупную победу над «Реалом» в матче чемпионата Испании (3:0).

Игру на стадионе «Альфредо Ди Стефано» посетили 3396 зрителей.

На прошлой неделе команды также встретились в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, где каталонки разгромили соперниц из «Мадрида» со счетом 6:2. Ответный матч пройдет 2 апреля.

На счету «Барселоны» теперь 23 победы в 24 класико. Команда лидирует в таблице после 24 матчей и за 6 туров до конца опережает идущий вторым «Реал» на 13 очков.