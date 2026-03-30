Винисиус не тренировался в общей группе Бразилии – вингер «Реала» провел на поле лишь несколько минут. Участие в матче с Хорватией по-прежнему под вопросом

Участие Винисиуса в матче с Хорватией по-прежнему под вопросом.

Участие Винисиуса Жуниора в товарищеском матче с Хорватией остается под вопросом, несмотря на появившиеся ранее сообщения о его возвращении в общую группу.

По информации журналиста Педро Иво Алмейды, во время воскресной тренировки сборной Бразилии вингер «Реала » провел на поле лишь несколько минут во время открытой для прессы части занятия. Винисиус не участвовал в тренировке в момент, когда Карло Анчелотти формировал состав.

Отмечается, что в стартовом составе против Хорватии могут выйти Габриэл Мартинелли , Жоао Педро, Матеус Кунья и Луис Энрике.

Товарищеский матч сборных Бразилии и Хорватии пройдет в Орландо в ночь с 31 марта на 1 апреля.