  • Винисиус не тренировался в общей группе Бразилии – вингер «Реала» провел на поле лишь несколько минут. Участие в матче с Хорватией по-прежнему под вопросом
Винисиус не тренировался в общей группе Бразилии – вингер «Реала» провел на поле лишь несколько минут. Участие в матче с Хорватией по-прежнему под вопросом

Участие Винисиуса в матче с Хорватией по-прежнему под вопросом.

Участие Винисиуса Жуниора в товарищеском матче с Хорватией остается под вопросом, несмотря на появившиеся ранее сообщения о его возвращении в общую группу.

По информации журналиста Педро Иво Алмейды, во время воскресной тренировки сборной Бразилии вингер «Реала» провел на поле лишь несколько минут во время открытой для прессы части занятия. Винисиус не участвовал в тренировке в момент, когда Карло Анчелотти формировал состав.

Отмечается, что в стартовом составе против Хорватии могут выйти Габриэл Мартинелли, Жоао Педро, Матеус Кунья и Луис Энрике.

Товарищеский матч сборных Бразилии и Хорватии пройдет в Орландо в ночь с 31 марта на 1 апреля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Педро Иво Алмейды
