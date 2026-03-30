Бекхэм о Кэррике в «МЮ»: «Последние несколько месяцев были спокойнее, чем предыдущие 10 лет. Майкл всегда нравился мне как тренер, в нем чувствуется спокойствие – то, что нужно «Юнайтед»

Бекхэм о Кэррике в «МЮ»: при нем спокойнее, чем все последние 10 лет.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Дэвид Бекхэм считает Майкла Кэррика подходящим тренером для манкунианцев.

«Должен признать, что последние несколько месяцев были намного спокойнее, чем предыдущие 10 лет, честно говоря. Это были непростые времена. Но я думаю, что у Майкла есть опыт. Думаю, он привнес в клуб спокойствие. Он знает клуб. Он знает игроков. Знает, как играет «Манчестер Юнайтед» и как он должен играть.

Майкл всегда нравился мне как тренер. Когда вы смотрите на него, в нем ощущается спокойствие. С другой стороны, я не хочу говорить об элегантности, потому что не уверен, что это правильно, но в его поведении есть элегантность, и когда он празднует, и когда злится. Все это важно для тренера. Думаю, что то, как он собрал команду и сплотил ее, было просто невероятно. И как болельщик «МЮ», я думаю, что это именно то, что нам нужно», – сказал Бекхэм в интервью talkSPORT.