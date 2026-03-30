Бекхэм о Кэррике в «МЮ»: «Последние несколько месяцев были спокойнее, чем предыдущие 10 лет. Майкл всегда нравился мне как тренер, в нем чувствуется спокойствие – то, что нужно «Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм считает Майкла Кэррика подходящим тренером для манкунианцев.
«Должен признать, что последние несколько месяцев были намного спокойнее, чем предыдущие 10 лет, честно говоря. Это были непростые времена. Но я думаю, что у Майкла есть опыт. Думаю, он привнес в клуб спокойствие. Он знает клуб. Он знает игроков. Знает, как играет «Манчестер Юнайтед» и как он должен играть.
Майкл всегда нравился мне как тренер. Когда вы смотрите на него, в нем ощущается спокойствие. С другой стороны, я не хочу говорить об элегантности, потому что не уверен, что это правильно, но в его поведении есть элегантность, и когда он празднует, и когда злится. Все это важно для тренера. Думаю, что то, как он собрал команду и сплотил ее, было просто невероятно. И как болельщик «МЮ», я думаю, что это именно то, что нам нужно», – сказал Бекхэм в интервью talkSPORT.