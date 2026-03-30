Дефо возглавил «Уокинг» из 5-й лиги Англии

Дефо стал главным тренером «Уокинга» из 5-го дивизиона Англии.

«Уокинг » объявил о назначении бывшего форварда сборной Англии Джермейна Дефо новым главным тренером клуба.

Клуб занимает 11-е место в 5-й лиге Англии.

«Уокинг» – исторический клуб с огромным потенциалом, и я очень рад стать частью этого захватывающего проекта. Не могу дождаться начала работы», – сказал Дефо.

Ранее Дефо работал в академии «Тоттенхэма », а до этого выполнял роль играющего тренера в «Рейнджерс » в тренерском штабе Стивена Джеррарда .