Дефо возглавил «Уокинг» из 5-й лиги Англии
Дефо стал главным тренером «Уокинга» из 5-го дивизиона Англии.
«Уокинг» объявил о назначении бывшего форварда сборной Англии Джермейна Дефо новым главным тренером клуба.
Клуб занимает 11-е место в 5-й лиге Англии.
«Уокинг» – исторический клуб с огромным потенциалом, и я очень рад стать частью этого захватывающего проекта. Не могу дождаться начала работы», – сказал Дефо.
Ранее Дефо работал в академии «Тоттенхэма», а до этого выполнял роль играющего тренера в «Рейнджерс» в тренерском штабе Стивена Джеррарда.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Уокинга»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кайф, хорошо, что у Мостового советов не спрашивает.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем