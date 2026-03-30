1

Дефо возглавил «Уокинг» из 5-й лиги Англии

Дефо стал главным тренером «Уокинга» из 5-го дивизиона Англии.

«Уокинг» объявил о назначении бывшего форварда сборной Англии Джермейна Дефо новым главным тренером клуба.

Клуб занимает 11-е место в 5-й лиге Англии. 

«Уокинг» – исторический клуб с огромным потенциалом, и я очень рад стать частью этого захватывающего проекта. Не могу дождаться начала работы», – сказал Дефо. 

Ранее Дефо работал в академии «Тоттенхэма», а до этого выполнял роль играющего тренера в «Рейнджерс» в тренерском штабе Стивена Джеррарда.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Уокинга»
logoДжермейн Дефо
logoРейнджерс
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoД5 Англия
logoСборная Англии по футболу
logoСтивен Джеррард
logoвысшая лига Шотландия
logoУокинг
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кайф, хорошо, что у Мостового советов не спрашивает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Игру Италии с Боснией и Герцеговиной рассудит Тюрпен. Арбитр работал на матче итальянцев с Северной Македонией (0:1) в стыках ЧМ-2022
20 минут назад
Товарищеские матчи. Франция обыграла Колумбию в США, Грузия победила Литву, Армения уступила Беларуси
24 минуты назад
«Тоттенхэм» пытается убедить Де Дзерби возглавить команду сейчас. Клуб предлагает тренеру хороший бонус за сохранение прописки в АПЛ и подъемные (Бен Джейкобс)
57 минут назад
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
сегодня, 20:00Тесты и игры
Моуринью о 0:0 Португалии с Мексикой: «Без Роналду сборная выглядит заурядной командой. Люди просят не вызывать его – что ж, он не играл, и вы видели результат»
сегодня, 19:16
Депутат Валуев: «Нечего пиву на стадионах делать – не просто так запрет вводили. Давно об этом говорил, мнение не поменяю»
сегодня, 19:12
Тудор покинул «Тоттенхэм» без компенсации за расторжение контракта (Бен Джейкобс)
сегодня, 19:05
Гурцкая о Дзюбе в «Спартаке»: «Если придет на год подготовить себя к тренерству, помочь связать русских и иностранцев, как играющий тренер – было бы неплохо. Сейчас русского лидера нет»
сегодня, 18:35
Депутат Свищев о 3:1 с Никарагуа: «Хотелось и 20:0 победить, но команда не сыграна, играет в экспериментальных составах. Эти матчи не показывают реальный уровень»
сегодня, 18:33
Сперцян пропустит около двух недель из-за повреждения, сообщил тренер Армении Меликян: «Травма не очень серьезная, слава богу»
сегодня, 18:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» рассматривает Хилу, Мухаремовича, Соле и Ордоньеса как замену Бастони в случае его ухода в «Барселону» (GdS)
8 минут назад
Форвард «Ротора» Эльдарушев сделал дубль против «Черноморца». Один из голов игрок забил в девятку
11 минут назадВидео
Вахания о матче с Мали: «Нам будет противостоять хорошая команда – сильная физически, дисциплинированная. Настраиваемся на серьезную игру и хотим победить»
24 минуты назад
Диаманти о Салахе: «Он не вернется в Серию А, думаю, – найдет способ играть на самом высоком уровне или уедет наслаждаться жизнью»
38 минут назад
Глава «Урала» Иванов о Березуцком: «У Василия есть кредит доверия, работаем дальше. Нельзя же просто взять и поменять тренера, прошло всего пять матчей»
39 минут назад
Дуэ впервые забил за Францию – дубль Колумбии в товарищеском матче. У вингера «ПСЖ» 6-я игра за сборную
52 минуты назад
Хавбек «Кайрата» Себальос: «У «Зенита» очень хороший уровень, не зря они лидеры российского футбола. Играть на такой арене – это мечта»
58 минут назад
Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я разозлился, пересматривая эпизоды матча с Турцией. Румыния допустила ужасные ошибки, которые стоили нам чемпионата мира»
сегодня, 20:05
Анчелотти о 40-летнем Модриче: «За последний год в «Реале» он не пропустил ни одной тренировки. Случай Луки – особенный»
сегодня, 19:49
Араухо о подкате против Фодена: «Выглядело грубо, но я шел в мяч без намерений нанести травму. После матча я написал ему, он сказал, что все в порядке, что это футбол»
сегодня, 19:45
Рекомендуем