«Интер» рассматривает Хилу, Мухаремовича, Соле и Ордоньеса как замену Бастони в случае его ухода в «Барселону» (GdS)

«Интер» ищет замену Алессандро Бастони.

«Интер» рассматривает варианты усиления обороны на случай ухода Алессандро Бастони .

Ранее сообщалось, что защитник дал согласие на переход в «Барселону».

По информации La Gazzetta dello Sport, Франческо Ачерби и Стефан де Врей также покинут «Интер» в связи с истечением контрактов. В качестве возможного усиления защиты «нерадзурри» рассматривает Марио Хилу из «Лацио », за которым также следит «Милан». Кроме того, «Интер» следит за защитником «Брюгге» Хоэлем Ордоньесом, оценивающимся примерно в 20-25 млн евро, Умаром Соле из «Удинезе» и Тариком Мухаремовичем из «Сассуоло».