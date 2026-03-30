Игру Италии с Боснией и Герцеговиной рассудит Тюрпен. Арбитр работал на матче итальянцев с Северной Македонией (0:1) в стыках ЧМ-2022
Клеман Тюрпен назначен главным арбитром финала плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года между Боснией и Герцеговиной и Италией.
Игра состоится во вторник в Зенице.
Французский арбитр обслуживал матч сборной Италии с командой Северной Македонии (0:1) в стыках прошлого чемпионата мира. В той игре итальянцы уступили со счетом 0:1 и не смогли пробиться на турнир в Катаре.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Итальянцы бошняков сделают с их Тюрпеном вместе !