Игру Италии с Боснией и Герцеговиной рассудит Тюрпен. Арбитр работал на матче итальянцев с Северной Македонией (0:1) в стыках ЧМ-2022

Тюрпен рассудит игру Италии с Боснией и Герцеговиной.

Клеман Тюрпен назначен главным арбитром финала плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года между Боснией и Герцеговиной и Италией.

Игра состоится во вторник в Зенице.

Французский арбитр обслуживал матч сборной Италии с командой Северной Македонии (0:1) в стыках прошлого чемпионата мира. В той игре итальянцы уступили со счетом 0:1 и не смогли пробиться на турнир в Катаре.