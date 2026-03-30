Вахания о матче с Мали: «Нам будет противостоять хорошая команда – сильная физически, дисциплинированная. Настраиваемся на серьезную игру и хотим победить»

Вахания о матче с Мали: настраиваемся на серьезную игру.

Защитник сборной России и «Ростова » Илья Вахания поделился ожиданиями от BetBoom товарищеского матча с Мали .

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 31 марта.

– В последний раз сборная играла в Санкт‑Петербурге с Перу. Какие воспоминания оставил тот матч?

– Упущенная победа, потому что по игре переигрывали соперника. Что касается прошедшего матча с Никарагуа, всегда хочется играть – чем больше, тем лучше. Но это решает тренерский штаб. Своими конкурентами считаю всех крайних защитников, потому что могу сыграть и справа, и слева.

– Что скажете по поводу сборной Мали?

– Понимаем, что нам будет противостоять хорошая команда. Сильная физически, в том числе и дисциплинированная. Так что будет непросто.

– Как отреагировали на информацию, что приедут не все основные игроки сборной Мали?

– Об этом внутри команды не разговаривали – в любом случае настраиваемся на серьезную игру и хотим победить.

– Вы родом из Санкт‑Петербурга – наверняка особо ждете полных трибун на игре?

– Конечно, хочется их увидеть, выйдя на поле. И почувствовать, как весь стадион болеет за тебя, а не против. Всегда приятно возвращаться в Санкт‑Петербург, а на матч сборной – вдвойне. Придут родные, друзья. По этому поводу уже списались, созвонились, – сказал Вахания.