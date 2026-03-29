Глава «Урала» Иванов о Березуцком: «У Василия есть кредит доверия, работаем дальше. Нельзя же просто взять и поменять тренера, прошло всего пять матчей»

Глава «Урала» Иванов о Березуцком: у Василия есть кредит доверия.

Президент «Урала » Григорий Иванов заявил, что клуб продолжает сотрудничество с Василием Березуцким.

«Урал» потерпел три поражения в пяти матчах после назначения на пост главного тренера бывшего защитника ЦСКА и сборной России.

Сегодня команда уступила «Родине » (1:3) в 26-м туре PARI Первой лиги. Екатеринбуржцы идут на третьем месте в таблице.

«Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять тренера и поменять. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий – очень хороший тренер.

Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше», – сказал Иванов.