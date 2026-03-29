Диаманти о Салахе: «Он не вернется в Серию А, думаю, – найдет способ играть на самом высоком уровне или уедет наслаждаться жизнью»

Алессандро Диаманти: не думаю, что Салах вернется в Италию.

Бывший нападающий «Фиорентины» Алессандро Диаманти сомневается, что Мохамед Салах вернется в Серию А.

Ранее Салах объявил об уходе из «Ливерпуля » по окончании текущего сезона.

«Не думаю, что он вернется в Серию А, на мой взгляд, он никогда не вернется в Италию. Безусловно, он найдет способ продолжить играть на самом высоком уровне или уедет и будет наслаждаться жизнью, чтобы завершить карьеру спокойно и без какого-либо давления.

Его следующий пункт назначения? Честно говоря, я не знаю, что ответить, я лишь полагаюсь на свою интуицию. Мы не общались [со времен «Фиорентины»], но я вспоминаю его с большой теплотой. Если бы я случайно встретил его, мы бы обязательно выпили вместе», – сказал Диаманти в интервью Gianlucadimarzio.com.