Диаманти о Салахе: «Он не вернется в Серию А, думаю, – найдет способ играть на самом высоком уровне или уедет наслаждаться жизнью»
Алессандро Диаманти: не думаю, что Салах вернется в Италию.
Бывший нападающий «Фиорентины» Алессандро Диаманти сомневается, что Мохамед Салах вернется в Серию А.
Ранее Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании текущего сезона.
«Не думаю, что он вернется в Серию А, на мой взгляд, он никогда не вернется в Италию. Безусловно, он найдет способ продолжить играть на самом высоком уровне или уедет и будет наслаждаться жизнью, чтобы завершить карьеру спокойно и без какого-либо давления.
Его следующий пункт назначения? Честно говоря, я не знаю, что ответить, я лишь полагаюсь на свою интуицию. Мы не общались [со времен «Фиорентины»], но я вспоминаю его с большой теплотой. Если бы я случайно встретил его, мы бы обязательно выпили вместе», – сказал Диаманти в интервью Gianlucadimarzio.com.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем