15

«Тоттенхэм» пытается убедить Де Дзерби возглавить команду сейчас. Клуб предлагает тренеру хороший бонус за сохранение прописки в АПЛ и подъемные (Бен Джейкобс)

«Тоттенхэм» хочет назначить Де Дзерби уже сейчас.

«Тоттенхэм» прилагает усилия, чтобы убедить Роберто Де Дзерби возглавить команду до конца сезона, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Сообщалось, что бывший тренер «Брайтона» и «Марселя» отказался занимать пост главного тренера «шпор» до лета. Предполагается, что итальянец предпочел бы дождаться завершения сезона, чтобы понять, останется ли «Тоттенхэм» в АПЛ.

По словам источника, лондонский клуб готов предложить Де Дзерби значительный бонус за сохранение команды в лиге, а также подъемные, чтобы убедить его возглавить клуб уже сейчас.

Де Дзерби является главным кандидатом «Тоттенхэма» на лето, хотя клуб также рассматривает Маурисио Почеттино. Тем не менее на этой неделе руководство изучало возможность назначения тренера раньше срока.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ и находится в одном очке от зоны вылета. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Трудно что-то строить когда команда стоит на вылет, а в лазарете перманентно находятся 7-10 игроков основы.
Ответ Amalfitano
У половины игроков мышечные травмы. Должны восстановиться за этот перерыв.
И целое 1 очко отрыва от зоны вылета
Де Дзерби с его характером еще спасет Тоттенхэм и до лета уйдет со скандалом, смысл ждать?)
Думаю Де Дзерби выдвигает условия, на которых он сможет спокойно уйти из клуба, если вылетят. Вряд ли руководство шпор готовы пойти на такое
Круговорот физруков продолжается. Жаль ТТХ. Очищению чемпионшипом быть!
Ответ Он_готов_на_все_100%
Вообще не жаль. Они сами себе эту яму вырыли своими идиотскими кадровыми решениями. Поэтому очищение шипом для лондонского Динамо тоже будет очень даже полезно.
Сколько про этого Де Дзерби пишут

А боится идти под вылет. Вот наш Ташуев спокойно пошёл спасать Енисей. Да и футбол ставит зрилищнее и сильнее чем итальянский шарлатан
Ответ Роман Грожан
Да он и Тоттенхэм бы пошел спасть. Я бы даже сказал-побежал)))
Ответ Роман Грожан
Не надо сравнивать этого макаронника с нашим легендарным гуру.
Да пусть вылетят уже, ттх нужно очищение пердивом
доктор сказал в Чемпионшип,значит в Чемпионшип!
Мостовой открыт к предложениям.)
Он же неуравновешенный. Вижу это главной его проблемой. Им бы поспокойней кого,типа Кэррика в МЮ.
Материалы по теме
Тудор покинул «Тоттенхэм» без компенсации за расторжение контракта (Бен Джейкобс)
сегодня, 19:05
«Тоттенхэм» рассматривает Дайча, Хюттера и Хьютона на пост временного тренера. Де Дзерби не возглавит команду до лета (Алекс Крук)
сегодня, 15:31
Рекомендуем
Главные новости
Бекхэм о Кэррике в «МЮ»: «Последние несколько месяцев были спокойнее, чем предыдущие 10 лет. Майкл всегда нравился мне как тренер, в нем чувствуется спокойствие – то, что нужно «Юнайтед»
13 минут назад
Игру Италии с Боснией и Герцеговиной рассудит Тюрпен. Арбитр работал на матче итальянцев с Северной Македонией (0:1) в стыках ЧМ-2022
39 минут назад
Товарищеские матчи. Франция обыграла Колумбию в США, Грузия победила Литву, Армения уступила Беларуси
43 минуты назад
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
сегодня, 20:00Тесты и игры
Моуринью о 0:0 Португалии с Мексикой: «Без Роналду сборная выглядит заурядной командой. Люди просят не вызывать его – что ж, он не играл, и вы видели результат»
сегодня, 19:16
Депутат Валуев: «Нечего пиву на стадионах делать – не просто так запрет вводили. Давно об этом говорил, мнение не поменяю»
сегодня, 19:12
Тудор покинул «Тоттенхэм» без компенсации за расторжение контракта (Бен Джейкобс)
сегодня, 19:05
Гурцкая о Дзюбе в «Спартаке»: «Если придет на год подготовить себя к тренерству, помочь связать русских и иностранцев, как играющий тренер – было бы неплохо. Сейчас русского лидера нет»
сегодня, 18:35
Депутат Свищев о 3:1 с Никарагуа: «Хотелось и 20:0 победить, но команда не сыграна, играет в экспериментальных составах. Эти матчи не показывают реальный уровень»
сегодня, 18:33
Сперцян пропустит около двух недель из-за повреждения, сообщил тренер Армении Меликян: «Травма не очень серьезная, слава богу»
сегодня, 18:19
Ко всем новостям
Последние новости
Винисиус не тренировался в общей группе Бразилии – вингер «Реала» провел на поле лишь несколько минут. Участие в матче с Хорватией по-прежнему под вопросом
1 минуту назад
Женская «Барса» разгромила «Реал» (3:0) в чемпионате Испании. До этого каталонки победили в класико со счетом 6:2 в 1/4 финала ЛЧ
5 минут назад
Дефо возглавил «Уокинг» из 5-й лиги Англии
26 минут назад
«Интер» рассматривает Хилу, Мухаремовича, Соле и Ордоньеса как замену Бастони в случае его ухода в «Барселону» (GdS)
27 минут назад
Форвард «Ротора» Эльдарушев сделал дубль против «Черноморца». Один из голов игрок забил в девятку
30 минут назадВидео
Вахания о матче с Мали: «Нам будет противостоять хорошая команда – сильная физически, дисциплинированная. Настраиваемся на серьезную игру и хотим победить»
43 минуты назад
Диаманти о Салахе: «Он не вернется в Серию А, думаю, – найдет способ играть на самом высоком уровне или уедет наслаждаться жизнью»
57 минут назад
Глава «Урала» Иванов о Березуцком: «У Василия есть кредит доверия, работаем дальше. Нельзя же просто взять и поменять тренера, прошло всего пять матчей»
58 минут назад
Дуэ впервые забил за Францию – дубль Колумбии в товарищеском матче. У вингера «ПСЖ» 6-я игра за сборную
сегодня, 20:33
Хавбек «Кайрата» Себальос: «У «Зенита» очень хороший уровень, не зря они лидеры российского футбола. Играть на такой арене – это мечта»
сегодня, 20:27
Рекомендуем