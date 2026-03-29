«Тоттенхэм» пытается убедить Де Дзерби возглавить команду сейчас. Клуб предлагает тренеру хороший бонус за сохранение прописки в АПЛ и подъемные (Бен Джейкобс)

«Тоттенхэм» хочет назначить Де Дзерби уже сейчас.

«Тоттенхэм» прилагает усилия, чтобы убедить Роберто Де Дзерби возглавить команду до конца сезона, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Сообщалось , что бывший тренер «Брайтона» и «Марселя» отказался занимать пост главного тренера «шпор» до лета. Предполагается, что итальянец предпочел бы дождаться завершения сезона, чтобы понять, останется ли «Тоттенхэм» в АПЛ.

По словам источника, лондонский клуб готов предложить Де Дзерби значительный бонус за сохранение команды в лиге, а также подъемные, чтобы убедить его возглавить клуб уже сейчас.

Де Дзерби является главным кандидатом «Тоттенхэма» на лето, хотя клуб также рассматривает Маурисио Почеттино . Тем не менее на этой неделе руководство изучало возможность назначения тренера раньше срока.

«Тоттенхэм » занимает 17-е место в АПЛ и находится в одном очке от зоны вылета.