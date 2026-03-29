«Тоттенхэм» пытается убедить Де Дзерби возглавить команду сейчас. Клуб предлагает тренеру хороший бонус за сохранение прописки в АПЛ и подъемные (Бен Джейкобс)
«Тоттенхэм» прилагает усилия, чтобы убедить Роберто Де Дзерби возглавить команду до конца сезона, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Сообщалось, что бывший тренер «Брайтона» и «Марселя» отказался занимать пост главного тренера «шпор» до лета. Предполагается, что итальянец предпочел бы дождаться завершения сезона, чтобы понять, останется ли «Тоттенхэм» в АПЛ.
По словам источника, лондонский клуб готов предложить Де Дзерби значительный бонус за сохранение команды в лиге, а также подъемные, чтобы убедить его возглавить клуб уже сейчас.
Де Дзерби является главным кандидатом «Тоттенхэма» на лето, хотя клуб также рассматривает Маурисио Почеттино. Тем не менее на этой неделе руководство изучало возможность назначения тренера раньше срока.
«Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ и находится в одном очке от зоны вылета.
И целое 1 очко отрыва от зоны вылета
А боится идти под вылет. Вот наш Ташуев спокойно пошёл спасать Енисей. Да и футбол ставит зрилищнее и сильнее чем итальянский шарлатан