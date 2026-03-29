  • Хавбек «Кайрата» Себальос: «У «Зенита» очень хороший уровень, не зря они лидеры российского футбола. Играть на такой арене – это мечта»
Хавбек «Кайрата» Себальос: «У «Зенита» очень хороший уровень, не зря они лидеры российского футбола. Играть на такой арене – это мечта»

Хавбек «Кайрата» Себальос: «Зенит» играет очень слаженно.

Аргентинский полузащитник «Кайрата» Себастьян Себальос высоко оценил уровень «Зенита».

В субботу «Зенит» обыграл «Кайрат» со счетом 2:0 в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии в Санкт-Петербурге.

«У «Зенита» очень хороший уровень. Видно, что команда отлично тренируется. Есть футболисты с прекрасным индивидуальным мастерством. Команда очень слаженно играет. Не зря это одни из лидеров российского футбола.

Я впервые в Петербурге, и мне очень нравится город, хотя я не так много видел. Еще не успел погулять, но хочу встретиться с моим другом Романом Вегой, чтобы поужинать и обсудить все прелести этого города. Очень красивая арена у «Зенита», приятная и ухоженная. Играть на ней – это мечта», – сказал Себальос.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Хуан Себальос
Роман Вега
Материалы по теме
«Зенит» может сыграть со «Сьоном» осенью 2026-го: «Возможно, получится в Швейцарии»
сегодня, 13:28
Караваев о матче с «Кайратом»: «Приятно сыграть больше часа. Считаю, что готов на 90 минут»
сегодня, 04:56
Мартынович о «Зените» в ЛЧ: «За выход в плей-офф бы точно боролись. У них хорошие и качественные русские футболисты и легионеры»
вчера, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
«Тоттенхэм» пытается убедить Де Дзерби возглавить команду сейчас. Клуб предлагает тренеру хороший бонус за сохранение прописки в АПЛ и подъемные (Бен Джейкобс)
13 минут назад
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
41 минуту назадТесты и игры
Моуринью о 0:0 Португалии с Мексикой: «Без Роналду сборная выглядит заурядной командой. Люди просят не вызывать его – что ж, он не играл, и вы видели результат»
сегодня, 19:16
Депутат Валуев: «Нечего пиву на стадионах делать – не просто так запрет вводили. Давно об этом говорил, мнение не поменяю»
сегодня, 19:12
Тудор покинул «Тоттенхэм» без компенсации за расторжение контракта (Бен Джейкобс)
сегодня, 19:05
Товарищеские матчи. Франция сыграет с Колумбией в США, Грузия победила Литву, Армения уступила Беларуси
сегодня, 17:54
Гурцкая о Дзюбе в «Спартаке»: «Если придет на год подготовить себя к тренерству, помочь связать русских и иностранцев, как играющий тренер – было бы неплохо. Сейчас русского лидера нет»
сегодня, 18:35
Депутат Свищев о 3:1 с Никарагуа: «Хотелось и 20:0 победить, но команда не сыграна, играет в экспериментальных составах. Эти матчи не показывают реальный уровень»
сегодня, 18:33
Сперцян пропустит около двух недель из-за повреждения, сообщил тренер Армении Меликян: «Травма не очень серьезная, слава богу»
сегодня, 18:19
Канчельскис о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Если мы материться не будем, Россия ЧМ выиграет? В мое время в раздевалках сплошной мат был – не надо заострять внимание»
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Дуэ впервые забил за Францию – дубль Колумбии в товарищеском матче. У вингера «ПСЖ» 6-я игра за сборную
8 минут назад
Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я разозлился, пересматривая эпизоды матча с Турцией. Румыния допустила ужасные ошибки, которые стоили нам чемпионата мира»
36 минут назад
Анчелотти о 40-летнем Модриче: «За последний год в «Реале» он не пропустил ни одной тренировки. Случай Луки – особенный»
52 минуты назад
Араухо о подкате против Фодена: «Выглядело грубо, но я шел в мяч без намерений нанести травму. После матча я написал ему, он сказал, что все в порядке, что это футбол»
56 минут назад
Защитник «Челси» Гюсто о Росеньоре: «Топ-тренер, не понимаю, почему его так много критикуют. Мне хочется играть за него и показывать себя на поле»
сегодня, 19:34
Василий Березуцкий о возможной отставке из «Урала»: «Это мы будем решать с президентом». У команды 1 победа в 5 матчах после рестарта Первой лиги – сегодня 1:3 с «Родиной»
сегодня, 19:27
Губерниев о мате Карпина: «Это признак слабости тренерского штаба сборной. Как матерщинник со стажем считаю, что есть и другие слова, чтобы объяснить игрокам какие-то моменты»
сегодня, 18:59
Лапорта о выходе из Суперлиги: «В ней не было смысла, мы говорили об этом. Я не вел никаких дел на «Бернабеу» или в VIP-ложах «Барсы»
сегодня, 18:49
Джеррард о замене Салаху в «Ливерпуле»: «Мне нравится Саммервилл, он великолепен в игре один в один. Крисенсио – светлое пятно в испытывающем трудности «Вест Хэме»
сегодня, 18:21
Писарев о Галицком: «Сейчас поссорились, с ним лучше дружить, чем работать вместе. Общение с ним мне очень многое дало»
сегодня, 18:04
Рекомендуем