Хавбек «Кайрата» Себальос: «У «Зенита» очень хороший уровень, не зря они лидеры российского футбола. Играть на такой арене – это мечта»

Хавбек «Кайрата» Себальос: «Зенит» играет очень слаженно.

Аргентинский полузащитник «Кайрата» Себастьян Себальос высоко оценил уровень «Зенита ».

В субботу «Зенит» обыграл «Кайрат » со счетом 2:0 в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии в Санкт-Петербурге.

«У «Зенита» очень хороший уровень. Видно, что команда отлично тренируется. Есть футболисты с прекрасным индивидуальным мастерством. Команда очень слаженно играет. Не зря это одни из лидеров российского футбола.

Я впервые в Петербурге, и мне очень нравится город, хотя я не так много видел. Еще не успел погулять, но хочу встретиться с моим другом Романом Вегой, чтобы поужинать и обсудить все прелести этого города. Очень красивая арена у «Зенита», приятная и ухоженная. Играть на ней – это мечта», – сказал Себальос.