Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я разозлился, пересматривая эпизоды матча с Турцией. Румыния допустила ужасные ошибки, которые стоили нам чемпионата мира»

Луческу о госпитализации: я разозлился, смотря обзор матча с Турцией.

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу рассказал, из-за чего потерял сознание на тренировке.

Сегодня стало известно, что 80-летний специалист был госпитализирован . Предполагалось, что он мог перенести сердечный приступ.

Накануне сборная Румынии уступила команде Турции в стыковом матче ЧМ-2026 (0:1).

«Я не мог дышать и потерял сознание. Сейчас со мной все в порядке.

Я разозлился, пересматривая эпизоды матча против Турции . Мы допустили ужасные ошибки, которые стоили нам чемпионата мира», – сказал Луческу в интервью Golazo.

Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя. Останусь в больнице – еще прохожу обследования»