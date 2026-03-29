Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я разозлился, пересматривая эпизоды матча с Турцией. Румыния допустила ужасные ошибки, которые стоили нам чемпионата мира»
Луческу о госпитализации: я разозлился, смотря обзор матча с Турцией.
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу рассказал, из-за чего потерял сознание на тренировке.
Сегодня стало известно, что 80-летний специалист был госпитализирован. Предполагалось, что он мог перенести сердечный приступ.
Накануне сборная Румынии уступила команде Турции в стыковом матче ЧМ-2026 (0:1).
«Я не мог дышать и потерял сознание. Сейчас со мной все в порядке.
Я разозлился, пересматривая эпизоды матча против Турции. Мы допустили ужасные ошибки, которые стоили нам чемпионата мира», – сказал Луческу в интервью Golazo.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Все, на пенсию.
