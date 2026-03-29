  • Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я разозлился, пересматривая эпизоды матча с Турцией. Румыния допустила ужасные ошибки, которые стоили нам чемпионата мира»
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу рассказал, из-за чего потерял сознание на тренировке.

Сегодня стало известно, что 80-летний специалист был госпитализирован. Предполагалось, что он мог перенести сердечный приступ.

Накануне сборная Румынии уступила команде Турции в стыковом матче ЧМ-2026 (0:1). 

«Я не мог дышать и потерял сознание. Сейчас со мной все в порядке.

Я разозлился, пересматривая эпизоды матча против Турции. Мы допустили ужасные ошибки, которые стоили нам чемпионата мира», – сказал Луческу в интервью Golazo. 

Луческу о госпитализации после потери сознания: «Я чувствую себя хорошо, полностью пришел в себя. Останусь в больнице – еще прохожу обследования»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Все, на пенсию.
сегодня, 13:42
80-летний Луческу потерял сознание во время тренировки, ему помогли на месте и отправили в больницу. Возможно, у тренера сборной Румынии случился сердечный приступ
сегодня, 10:01
