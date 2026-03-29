Дуэ впервые забил за Францию – Колумбии в товарищеском матче. У вингера «ПСЖ» 6-я игра за сборную
Дезире Дуэ забил первый гол за сборную Франции.
20-летний вингер «ПСЖ» открыл счет на 29-й минуте товарищеского матча с Колумбией (2:0, перерыв).
Дуэ проводит 6-й матч за национальную команду Франции.
