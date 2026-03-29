  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Араухо о подкате против Фодена: «Выглядело грубо, но я шел в мяч без намерений нанести травму. После матча я написал ему, он сказал, что все в порядке, что это футбол»
2

Араухо о подкате против Фодена: «Выглядело грубо, но я шел в мяч без намерений нанести травму. После матча я написал ему, он сказал, что все в порядке, что это футбол»

Араухо о подкате против Фодена: я шел в мяч без намерений нанести травму.

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо рассказал, что поговорил с Филом Фоденом после того, как исполнил жесткий подкат против англичанина во время товарищеского матча (1:1).  

Араухо попал в голеностоп Фодена, в результате чего хавбек, представляющий «Ман Сити», был вынужден покинуть поле.

«Это был жесткий эпизод, но я шел в мяч без какого-либо намерения нанести травму. После матча я с ним поговорил, написал ему сообщение, и он сказал, что с ним все в порядке, что в конце концов это просто футбол. Часто все слишком преувеличивают, но очевидно, что я шел в мяч, и все знают, что у меня нет злого умысла.

Я потом пересмотрел момент, и правда, если остановить кадр, это выглядит очень грубо. Но я шел с намерением сыграть в мяч, на поле были судья и ВАР, и очевидно, что я играл в мяч. И самое главное – что я поговорил с ним, он в порядке и сказал, что ничего страшного не произошло, что это футбол. Это для меня главное», – сказал Араухо. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoСборная Англии по футболу
logoМанчестер Сити
logoФилип Фоден
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Уругвая по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoРональд Араухо
logoпремьер-лига Англия
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сейчас бы еще из за этого подката поехал лечиться в тибет
Опять накосячил Араухо.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем