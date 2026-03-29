  Анчелотти о 40-летнем Модриче: «За последний год в «Реале» он не пропустил ни одной тренировки. Случай Луки – особенный»
Анчелотти о 40-летнем Модриче: «За последний год в «Реале» он не пропустил ни одной тренировки. Случай Луки – особенный»

Анчелотти о Модриче: его случай – особенный.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, работавший в «Реале», высказался о физической форме хавбека «Милана» Луки Модрича.

«Модрич по-прежнему играет решающую роль? Его случай – особенный, ведь он не пропустил ни одной тренировки за мой последний год в «Реале», когда ему было 39 лет. Он в форме как физически, так и психологически, так что проблема более общая и касается скоростей всех команд.

Я согласен с Капелло, который подчеркнул различия в скоростях чемпионата Италии с другими турнирами. В Лиге чемпионов, когда уровень повышается, разница, к сожалению, заметна – неслучайно чемпион Италии «Наполи», «Ювентус» и «Интер», прошлогодний финалист, не прошли дальше первого этапа [плей-офф], в то время как «Аталанта», которой это удалось, пропустила десять мячей от «Баварии» в двух матчах», – сказал Анчелотти.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
