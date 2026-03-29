Василий Березуцкий о возможной отставке из «Урала»: «Это мы будем решать с президентом». У команды 1 победа в 5 матчах после рестарта Первой лиги – сегодня 1:3 с «Родиной»
Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался о слухах по поводу его возможного увольнения из клуба.
В воскресенье екатеринбуржцы потерпели поражение от «Родины» (1:3) в матче 26‑го тура PARI Первой лиги. У команды Березуцкого 1 победа в 5 последних матчах после рестарта турнира.
– В последнее время в прессе стала появляться информация, что вас в «Урале» могут поменять.
— Я не читаю прессу вообще. Это мы будем решать с президентом. Это не общественные действия, это разговор с президентом, сейчас посмотрим, – сказал Березуцкий.
«Урал» идет на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Родины» на 4 очка и от «Факела» – на 8 при игре в запасе у воронежцев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Сняли зачем-то Ромащенко при промежуточном втором месте с довольно неплохой игрой. Теперь нате - получите. Гриша феерический конечно
Продули прямым конкурентам оба матча, Факелу и Родине. В стыковых матчах обычно команды из РПЛ остаются, т.ч скоро Вася поедет отдыхать в солнечную Испанию
Василий против Уралмаша. Непросто ему будет
Вася ты дно. Свали!
У Слуцкого скоро появится новый-старый помощник
Провал, однако. Но менять сейчас, за 8 туров до конца - не вариант, поздно. Тот самый случай, когда всё зависит от работы Березуцкого - способен ли достучаться до игроков или нет.
Мы будем решать...смешно, можно подумать, что он что-то решает.
