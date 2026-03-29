Василий Березуцкий о возможной отставке из «Урала»: «Это мы будем решать с президентом». У команды 1 победа в 5 матчах после рестарта Первой лиги – сегодня 1:3 с «Родиной»

Василий Березуцкий о возможной отставке из «Урала»: будем решать с президентом.

Главный тренер «Урала » Василий Березуцкий высказался о слухах по поводу его возможного увольнения из клуба.

В воскресенье екатеринбуржцы потерпели поражение от «Родины» (1:3) в матче 26‑го тура PARI Первой лиги. У команды Березуцкого 1 победа в 5 последних матчах после рестарта турнира.

– В последнее время в прессе стала появляться информация, что вас в «Урале» могут поменять.

— Я не читаю прессу вообще. Это мы будем решать с президентом. Это не общественные действия, это разговор с президентом, сейчас посмотрим, – сказал Березуцкий.

«Урал» идет на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Родины » на 4 очка и от «Факела» – на 8 при игре в запасе у воронежцев.