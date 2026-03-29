  Защитник «Челси» Гюсто о Росеньоре: «Топ-тренер, не понимаю, почему его так много критикуют. Мне хочется играть за него и показывать себя на поле»
Защитник «Челси» Гюсто о Росеньоре: «Топ-тренер, не понимаю, почему его так много критикуют. Мне хочется играть за него и показывать себя на поле»

Защитник «Челси» Мало Гюсто заявил, что не понимает критики в адрес главного тренера команды Лиэма Росеньора.

В 6 последних матчах АПЛ «синие» одержали лишь одну победу. В последней игре перед перерывом на матчи сборных «Челси» проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:3.

«Я считаю его топ-тренером, я видел, что многие его критиковали. Не совсем понимаю, почему его так много критикуют. Я много работал с ним с тех пор, как он пришел в «Челси». Думаю, что он, прежде всего, выдающаяся личность и топ-тренер, и, как вы сказали, он молод. У него большие перспективы, но если он стал тренером «Челси», то лишь потому, что у него талант.

Как я уже говорил, мы, как команда, должны верить в него, верить в то, как мы играем, придерживаться нашего плана – посмотрим, что из этого выйдет. Он хороший человек, очень честный и простой, вы можете видеть, что он действительно увлечен. Он хочет разделить с нами свою страсть к футболу, и я чувствую, что хочу играть за него, хочу показывать себя с лучшей стороны, когда он меня выпускает.

В середине сезона, когда уволили Энцо Мареску, нам было тяжело. Приход нового тренера – это большие перемены для команды, и, честно говоря, все были удивлены. Но в футболе такое случается, поэтому нам пришлось адаптироваться. Мы пытались сделать это перед перерывом на матчи сборных, эти несколько недель были трудными с точки зрения результатов, потому что они были не такими, как мы ожидали.

Сложно [менять систему], когда вы начинаете понимать одно, а затем сразу же переходите к другому, и для нас это, возможно, немного сложнее, потому что у нас чуть меньше опыта. Многие из нас молоды, но у нас есть навыки, чтобы справиться с этим, мы просто должны доверять процессу и делать все, чтобы «Челси» оказался там, где должен быть», – сказал Гюсто.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Он не топ тренер, но, возможно, в него вырастет. Пока просто очень сырой специалист, которому бы еще пару лет в Страсбуре опыта набираться.
Железный стартёр!!!
Топ тренер без трофеев, это что-то новенькое.
