Моуринью о 0:0 Португалии с Мексикой: «Без Роналду сборная выглядит заурядной командой. Люди просят не вызывать его – что ж, он не играл, и вы видели результат»

Моуринью: без Роналду Португалия выглядит заурядной командой.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о значении Криштиану Роналду для сборной Португалии.

Форвард «Аль-Насра » пропускал товарищескую игру национальной команды со сборной Мексики (0:0).

«Без Роналду Португалия выглядит заурядной командой. Люди все время просят нас не вызывать его. Что ж, он не играл, и вы видели результат. Никакой угрозы, никакого страха у соперника. Просто команда, находящаяся под давлением Мексики.

Когда Роналду на поле, соперник проявляет осторожность. Без него они вообще не задумываются», – сказал Моуринью.