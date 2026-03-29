  • Моуринью о 0:0 Португалии с Мексикой: «Без Роналду сборная выглядит заурядной командой. Люди просят не вызывать его – что ж, он не играл, и вы видели результат»
35

Моуринью о 0:0 Португалии с Мексикой: «Без Роналду сборная выглядит заурядной командой. Люди просят не вызывать его – что ж, он не играл, и вы видели результат»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о значении Криштиану Роналду для сборной Португалии. 

Форвард «Аль-Насра» пропускал товарищескую игру национальной команды со сборной Мексики (0:0). 

«Без Роналду Португалия выглядит заурядной командой. Люди все время просят нас не вызывать его. Что ж, он не играл, и вы видели результат. Никакой угрозы, никакого страха у соперника. Просто команда, находящаяся под давлением Мексики.

Когда Роналду на поле, соперник проявляет осторожность. Без него они вообще не задумываются», – сказал Моуринью. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Действительно трагедия 0:0 в товарняке. Если у вас вся надежда на 41летнего дядю, то дела плохи.
Вот именно!! Ты сравниваешь мотивацию игроков защиты в товарняке и на ЧМ??? Ты серьёзно??? Форварды как раз в товарняке и должны показать мастер класс. И то. Что никто без Криштиано ничего не показал, как раз и есть проблема в атаке....
Что поделать, если 41-летний дед - лучший футболист в истории, и на сегодня лучший форвард нации
Всё так, если не считать Роналду, то у Португалии уже лет 20 нет форварда топ уровня, у той же Аргентины в своё время Агуэро мог сидеть на замене, потому что был Игуаин
У Аргентины еще и Тевес был, которого по желанию Лио могли себе позволить оставлять вообще вне заявки на ЧМ-2014.
А еще был прайм Икарди времен Интера
Когда Роналду на поле, соперники думают только о нём и больше ни о чём.
А когда его нет, то они вообще не думают.
Даже Моуриньо признаёт что, люди не хотят видеть Роналды в сборной.....
Значит, впереди только мрак :)
Комментарий скрыт
Ну до Роналду они клепали конечно трофей за трофеем)
Моуриньо бредит. Кто будет выкладываться на 100% в товарищеском матче? У игроков была только одна задача - не получить травму. Сейчас важный отрезок сезона, не говоря уже о ЧМ. Много кто сыграл плохо, это ни о чем не говорит. На ЧМ будет совсем по-другому.

Если нравится судить по одному матчу, что же Жозе промолчал, когда осенью Португалия без Роналду выиграла 9:1 у Армении?
Моур набрасывает конечно. Для успеха на ЧМ Португалии не нужен Роналду. Он нынешней команде ничего не даст. Полузащита топовая, один Витинья чего стоит. Роналду только всё испортит.
Чето как то принижает Жозе мексов. У них команда всегда неплохая была. В 21 веке из группы на ЧМ они не вышли всего один раз (на прошлом чм). К слову более звездные португальцы за это время из группы не вышли 2 раза. Я вообще не удивлюсь, если мексы на чм прихлопнут португальцев.
Но в целом по товарняку делать выводы как то странно.
Они не звездные. Там та-же проблема. Паспортисты... Если есть паспорт ЕС легче берут в топ лиги. Отсюда и накрутка трансферной стоимости, когда нераскрывшийся талант Жоау Феликс уходит за больше 100 млн.
Хитрый Жозе пытается задобрить своего будущего работодателя )
Надо быть ретардом, чтобы не понимать насколько даже просто присутствие легенды подобного калибра в команде влияет на все моменты внутри коллектива. Максимально положительным образом.

Если в ринг вместе с тобой в команде выходит Майк Тайсон, у тебя автоматически повышается вера и в свои силы и в то, что ты сегодня можешь вернуться домой здоровым и счастливым. А не без зубов и побитым с 3 гематомами под глазом. Здесь то же самое.
