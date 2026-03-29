Моуринью о 0:0 Португалии с Мексикой: «Без Роналду сборная выглядит заурядной командой. Люди просят не вызывать его – что ж, он не играл, и вы видели результат»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о значении Криштиану Роналду для сборной Португалии.
Форвард «Аль-Насра» пропускал товарищескую игру национальной команды со сборной Мексики (0:0).
«Без Роналду Португалия выглядит заурядной командой. Люди все время просят нас не вызывать его. Что ж, он не играл, и вы видели результат. Никакой угрозы, никакого страха у соперника. Просто команда, находящаяся под давлением Мексики.
Когда Роналду на поле, соперник проявляет осторожность. Без него они вообще не задумываются», – сказал Моуринью.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
А когда его нет, то они вообще не думают.
Если нравится судить по одному матчу, что же Жозе промолчал, когда осенью Португалия без Роналду выиграла 9:1 у Армении?
Но в целом по товарняку делать выводы как то странно.
Если в ринг вместе с тобой в команде выходит Майк Тайсон, у тебя автоматически повышается вера и в свои силы и в то, что ты сегодня можешь вернуться домой здоровым и счастливым. А не без зубов и побитым с 3 гематомами под глазом. Здесь то же самое.