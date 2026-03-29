Депутат Валуев: «Нечего пиву на стадионах делать – не просто так запрет вводили. Давно об этом говорил, мнение не поменяю»

Николай Валуев: пиву на стадионах делать нечего.

Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал оставление в силе запрета на продажу пива на стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом .

«Все правильно. Нечего пиву на стадионах делать.

Я уже давно об этом говорил, мнение свое не поменял и не поменяю. Запрет не просто так вводили», – сказал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

