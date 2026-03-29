  • Депутат Валуев: «Нечего пиву на стадионах делать – не просто так запрет вводили. Давно об этом говорил, мнение не поменяю»
77

Депутат Валуев: «Нечего пиву на стадионах делать – не просто так запрет вводили. Давно об этом говорил, мнение не поменяю»

Николай Валуев: пиву на стадионах делать нечего.

Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал оставление в силе запрета на продажу пива на стадионах.

Ранее первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.

«Все правильно. Нечего пиву на стадионах делать.

Я уже давно об этом говорил, мнение свое не поменял и не поменяю. Запрет не просто так вводили», – сказал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Валуев против пива на стадионах: «Можем еще курящим сделать приятно – разве можно их дискриминировать? У нас же негде больше выпить и покурить»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
алкоголь и спорт
Государственная дума
Политика
logoДмитрий Свищев
logoНиколай Валуев
Нечего Валуеву в Госдуме делать, всю карьеру по голове стучали , так он еще и законы пишет после этого…
Ответ Alukard4GK
Нечего Валуеву в Госдуме делать, всю карьеру по голове стучали , так он еще и законы пишет после этого…
Ну у него и без стука в голове вряд ли что то было, но в трех кнопках может разобраться если не дальтоник
Ответ Alukard4GK
Нечего Валуеву в Госдуме делать, всю карьеру по голове стучали , так он еще и законы пишет после этого…
Комментарий скрыт
А на чм разрешали всем, чтобы показушную гостеприимность показать) Представляю, если каким-то боком пиво вернут, Ротенберг условный решит пивной империей завладеть например)... Все эти же "джентельмены" переобуются моментом, и расскажут какое это благо) аля "пусть лучше так, чем по подворотням таскаются или в тики-токах ваших залипают, скажите нам спасибо!")
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А на чм разрешали всем, чтобы показушную гостеприимность показать) Представляю, если каким-то боком пиво вернут, Ротенберг условный решит пивной империей завладеть например)... Все эти же "джентельмены" переобуются моментом, и расскажут какое это благо) аля "пусть лучше так, чем по подворотням таскаются или в тики-токах ваших залипают, скажите нам спасибо!")
Не зря говорят некоторые, держи нос по ветру)
Ответ Zigur1992
Не зря говорят некоторые, держи нос по ветру)
Вон Димон постоянно накатывает, и замечательный человек,не вижу проблем) любо дорого почитать)
Коля очень высокий, по-этому кровь к мозгу почти не приходит...
Почему журналист его не спросил, что делает пиво и крепкое спиртное в ложах?
Ответ Scrumhalf
Почему журналист его не спросил, что делает пиво и крепкое спиртное в ложах?
Там люди сидят, а вне их ....
Ответ Scrumhalf
Почему журналист его не спросил, что делает пиво и крепкое спиртное в ложах?
Кстати да , если есть запрет на пиво он должен распространяться на всех .
А пиво на стадионах не все могут пить. Вернее, пить пиво могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
Компания «Балтика» , нервно стоя в сторонке, может обломаться . Наверняка сильно рассчитывали, что вместе со спонсорством РПЛ пиво вернут на стадионы .
Почему тогда на хоккейных аренах спокойно продают?
Ответ Ap6y3
Почему тогда на хоккейных аренах спокойно продают?
Это где продают??
Тут дело не в решении, а в том, что это ОНИ решают за нас. Вот это гориллоподобное нечто за нас решает.
Ответ Антоша Спирин
Тут дело не в решении, а в том, что это ОНИ решают за нас. Вот это гориллоподобное нечто за нас решает.
Полностью согласен. Кто бы говорил но не этот кинг-- конг .
Водяру во всю Валуев рекламировал
Мнение Валуева, так себе аргумент
Материалы по теме
Губерниев о пиве на стадионах: «Я бы его вернул. Можно ограничить градус, например, до трех – это футбольный напиток. В вип-ложах есть и крепкий алкоголь, получается, одним можно, другим – нет»
вчера, 17:18
Быстров о решении не возвращать пиво на стадионы: «Это очень печально. Причем в ложах оно есть! А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно»
вчера, 15:51
Депутат Милонов о пиве на стадионах: «Не надо превращать это в рыгаловку. Футболисты-то с ним не бегают, иначе будут жирные, обрюзгшие мужики с животярами. Хочешь побухать – сиди в баре»
27 марта, 12:50
