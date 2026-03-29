Губерниев о мате Карпина: «Это признак слабости тренерского штаба сборной. Как матерщинник со стажем считаю, что есть и другие слова, чтобы объяснить игрокам какие-то моменты»

Губерниев о мате Карпина: это признак слабости тренерского штаба сборной.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нецензурной речи Валерия Карпина в перерыве BetBoom товарищеского матча со сборной Никарагуа (3:1).

Главный тренер сборной России сказал игрокам в раздевалке: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».

«Перед матчем мне сказали, что Никарагуа – бойкая команда, к прессингу и давлению которой нужно готовиться. Странно, что футболисты об этом не знали и не понимали. Когда об этом говорит Карпин, у меня вопрос: тренерский штаб ничего не знал? То есть я об этом знаю, а знал ли тренерский штаб?

Может быть, сделали дымовую завесу в виде мата, чтобы все обсуждали не суть, что команда оказалась неготовой к первому тайму, а чтобы обсуждали ненормативную лексику. Я как матерщинник со стажем считаю, что в мире есть и другие слова, которые бы в том числе объясняли бы какие-то моменты и истины для футболистов. Это признак слабости. В данном случае — тренерского штаба российской сборной», – сказал Губерниев.