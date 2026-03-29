  • Губерниев о мате Карпина: «Это признак слабости тренерского штаба сборной. Как матерщинник со стажем считаю, что есть и другие слова, чтобы объяснить игрокам какие-то моменты»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нецензурной речи Валерия Карпина в перерыве BetBoom товарищеского матча со сборной Никарагуа (3:1).

Главный тренер сборной России сказал игрокам в раздевалке: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». 

«Перед матчем мне сказали, что Никарагуа – бойкая команда, к прессингу и давлению которой нужно готовиться. Странно, что футболисты об этом не знали и не понимали. Когда об этом говорит Карпин, у меня вопрос: тренерский штаб ничего не знал? То есть я об этом знаю, а знал ли тренерский штаб?

Может быть, сделали дымовую завесу в виде мата, чтобы все обсуждали не суть, что команда оказалась неготовой к первому тайму, а чтобы обсуждали ненормативную лексику. Я как матерщинник со стажем считаю, что в мире есть и другие слова, которые бы в том числе объясняли бы какие-то моменты и истины для футболистов. Это признак слабости. В данном случае — тренерского штаба российской сборной», – сказал Губерниев.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Губерниев
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoСборная России по футболу
брань
logoсборная Никарагуа
Как зритель со стажем, считаю, что на тв и в инфополе есть и другие комментаторы, чтобы прокомментировать какие-то соревнования, инфоповоды
Ответ lightrip
Как зритель со стажем, считаю, что на тв и в инфополе есть и другие комментаторы, чтобы прокомментировать какие-то соревнования, инфоповоды
Коньяк, какой коньяк?!)))
Губерниева вместо Кафанова в сборную и пусть он нам рассказывает, кто у нас в воротах
"Ты дурак , что ли совсем" (с.)
У Карпина мат на для объяснения сути понятий, а чисто для связки слов.
Ну только не тебе Карпина учить. Гребут с веслом учит всех и футболистов и биатлонистов и лыжников.
повылазили клоуны,уже до идиотизма дошло,цепляются за какую то ерунду.
Канчельскис о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Если мы материться не будем, Россия ЧМ выиграет? В мое время в раздевалках сплошной мат был – не надо заострять внимание»
сегодня, 18:09
Генич о Карпине: «Если уйдет из сборной, его можно будет по-человечески понять. Чувствуется определенная демотивация»
сегодня, 16:27
Березовский о матерной речи Карпина: «Не думаю, что это может улучшить игру команды. В футболе так принято, но я не думаю, что это хорошо»
сегодня, 12:44
