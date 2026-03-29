Тудор покинул «Тоттенхэм» без компенсации за расторжение контракта (Бен Джейкобс)
Игор Тудор покинул «Тоттенхэм» без компенсации за досрочное расторжение контракта.
Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
«Тоттенхэм» объявил об отставке Тудора в воскресенье. Под руководством хорвата «шпоры» проиграли 5 из 7 матчей и одержали лишь одну победу – над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2, первая игра – 2:5). В АПЛ команда занимает 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чтобы они вылетели с таким менеджментом и такими владельцами
ну в этом плане Игоряну респект. он и из Юве ушел так же от бабок отказался
Ну и зря, за такой стресс надо платить !
А что там выплачивать? Банку тушонки, суповой набор, тархун и 2 пачки чокопая
Та победа над Атлетами в отдельно взятом матче принесла клубу поряка 2.1 млн евро ;)
И что? Половина его должна быть?
Алонсо надо уговаривать любой ценой.
Очевидно, что этому вероятность 0,0%. Ни один потенциально топовый тренер не пойдет в эту клоаку. Они в том году чуть не вылетели. В этом году картина еще более печальная.
В этом плане Тудору надо респектнуть, это не всякие там Поттеры, сидящие годами на неустойке. Надеюсь, он все же найдет свой клуб, только пусть больше это будет на АПЛ)
Норм мужик. Старался помочь как мог. Да немного мемный, но это лишь добавляет ему изюминки и вайба. Подпортил свою репутацию связавшись с токсичным клубом, который и в прошлом году мог вылететь в чемпионшип. В тренере ли дело? Очевидно что нет.
Очевидно, пользовавшийся авторитетом игроков Постекоглу, проблемой не был. Шпоры на своём месте, увы.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем