Тудор покинул «Тоттенхэм» без компенсации за расторжение контракта (Бен Джейкобс)

Игор Тудор покинул «Тоттенхэм » без компенсации за досрочное расторжение контракта.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

«Тоттенхэм» объявил об отставке Тудора в воскресенье. Под руководством хорвата «шпоры» проиграли 5 из 7 матчей и одержали лишь одну победу – над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2, первая игра – 2:5). В АПЛ команда занимает 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

