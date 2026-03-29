Лапорта о выходе из Суперлиги: «В ней не было смысла, мы говорили об этом. Я не вел никаких дел на «Бернабеу» или в VIP-ложах «Барсы»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил решение выйти из проекта Суперлиги Европы.
Каталонцы объявили о выходе из Суперлиги 7 февраля, после чего в проекте остался только «Реал». 11 февраля было объявлено о примирении мадридского клуба с УЕФА.
«Мы решили выйти из Суперлиги, потому что в ней не было смысла, она не реализовывалась. Мы уже говорили им об этом. Кроме того, УЕФА предпринимает меры для повышения устойчивости футбола в Европе.
Я не вел никаких дел на «Бернабеу» или в VIP-ложах «Барсы». Отношения между людьми и интересы меняются», – сказал Лапорта в интервью El Pais.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Но ведь говорили что Перес опять всех обхитрил и переиграл, как же так? Но вот не одного меня, думаю, настораживает фраза «примирение Реала с УЕФА».
