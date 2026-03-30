Форвард «Ротора» Эльдарушев сделал дубль против «Черноморца». Один из голов игрок забил в девятку
Абу-Саид Эльдарушев забил два гола «Черноморцу».
Команды встречались в 26-м туре Pari Первой лиги, волгоградский клуб победил со счетом 4:1.
Два гола на счету Абу-Саида Эльдарушева, один из них он забил в девятку после разворота в чужой штрафной. Россиянин забил третий и четвертый гол за команду в 2026-м.
После 26 туров Первой лиги «Ротор» идет четвертым в таблице, «Черноморец» находится на 15-й строчке. В следующем матче волгоградцы 5 апреля примут «Нефтехимик», клуб из Новороссийска за два дня до этого сыграет в гостях с «Челябинском».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
Ротор навсегда)))
Эка невидаль
