  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Писарев о Галицком: «Сейчас поссорились, с ним лучше дружить, чем работать вместе. Общение с ним мне очень многое дало»
0

Писарев о Галицком: «Сейчас поссорились, с ним лучше дружить, чем работать вместе. Общение с ним мне очень многое дало»

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, что находится в ссоре с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. 

С августа 2023 года по апрель 2024 года Писарев возглавлял вторую команду «Краснодара».

«Я занимаюсь тем, что мне нравится. Это не приносит мне супердохода, и с Галицким я в чем согласен: «В гробу карманов нет». Это очень сильная его фраза.

Вообще, общение с Галицким мне очень многое дало. Сейчас поссорились. С ним лучше дружить, чем работать вместе. 
 
Его понимание жизни: «Надо найти игрушку и играть всю жизнь». Деторождение – физиология, дома можно построить. Самое главное, и я согласен с ним, надо найти игрушку, которая приносит удовольствие, и играть в нее всю жизнь. Вот в чем я благодарен своей судьбе, я всегда нахожу игрушку, в которую мне интересно играть, как ребенок получать удовольствие и еще за это получать какие-то деньги», – сказал Писарев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал Тимура Аюпова
logoСергей Галицкий
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoНиколай Писарев
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матвей Сафонов: «Галицкий регулярно пишет мне после матчей — знаю, что следит, смотрит»
вчера, 02:02
Ташуев о гонке в РПЛ: «Краснодар» выглядит целостнее всех, но ему не хватает скамейки. У «Зенита» огромные футбольные и человеческие ресурсы»
27 марта, 12:43
Федор Смолов: «Галицкий запретил Агкацеву разыгрывать мяч ногами, когда он стал основным вратарем после ухода Сафонова. Думал, что это плохо, а потом понял, насколько это крутое решение»
24 марта, 14:08
Рекомендуем
Главные новости
Депутат Свищев о 3:1 России с Никарагуа: «Хотелось и 20:0 победить, но команда не сыграна, играет в экспериментальных составах. Эти матчи не показывают реальный уровень»
4 минуты назад
Сперцян пропустит около двух недель из-за повреждения, сообщил тренер Армении Меликян: «Травма не очень серьезная, слава богу»
18 минут назад
Канчельскис о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Если мы материться не будем, Россия ЧМ выиграет? В мое время в раздевалках сплошной мат был – не надо заострять внимание»
28 минут назад
Эндрик о шансах сыграть на ЧМ-2026: «Еще недавно я в это не верил, но с Божьей помощью это возможно. Я живу настоящим и ни в чем не сомневаюсь»
41 минуту назад
Диаманти о Салахе: «Он постоянно пил капучино – перед тренировкой и после, ходил с огромной чашкой. Я говорил ему: «Однажды ты обосрешься»
44 минуты назад
Бартомеу о дискредитации оппонентов в соцсетях: «Барса» заказала мониторинг, чтобы знать, что о нас говорят – клуб следит за этим и сейчас. Я не знал о фэйковых аккаунтах»
52 минуты назад
Савиола об Аргентине на ЧМ: «Мы претенденты на победу. Хотя бы потому, что мы действующие чемпионы и у нас лучший игрок мира»
сегодня, 17:35
Капитан «Локо» Митрюшкин о Батракове: «По игровым качествам и менталитету готов ехать в Европу. Готового рецепта нет – можно уехать в команду попроще, можно сразу в топ‑клуб»
сегодня, 17:09
Ищем того, кто будет эффективно продвигать наши спецпроекты – приходите работать маркетологом в Сирену!
сегодня, 16:30Вакансия
Представитель «Спартака» Бискупович следил за Тикнизяном в матче Армении и Беларуси («СЭ»)
сегодня, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая о Дзюбе в «Спаратке»: «Если придет на год подготовить себя к тренерству, помочь связать русских и иностранцев, то как играющий тренер – было бы неплохо. Сейчас русского лидера нет»
2 минуты назад
Джеррард о замене Салаху в «Ливерпуле»: «Мне нравится Саммервилл, он великолепен в игре один в один. Крисенсио – светлое пятно в испытывающем трудности «Вест Хэме»
16 минут назад
Товарищеские матчи. Франция сыграет с Колумбией в США, Грузия победила Литву, Армения уступила Беларуси
42 минуты назад
Первая лига. «Родина» победила «Урал», «Ротор» забил 4 гола «Черноморцу» в гостях
43 минуты назад
Ву признан лучшим игроком «Спартака» в марте. У защитника 2 гола в 5 матчах месяца
сегодня, 17:23
Нагельсманн о вызове Сане в сборную Германии: «Нам нужны игроки, способные обыгрывать один в один. Таких у нас немного, хотя альтернативы есть»
сегодня, 17:22
Мактоминей не ведет переговоров с саудовскими клубами. Приоритет хавбека – «Наполи»
сегодня, 17:09
Винисиус вернулся к тренировкам со сборной Бразилии. Вингер готов к матчу с Хорватией
сегодня, 16:56
Генеральный секретарь CAF подал в отставку после скандала с присуждением Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 16:47
Боатенгу грозит год тюрьмы или штраф за вождение в период лишения прав. Прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении экс-защитника «Баварии»
сегодня, 16:45
Рекомендуем