Писарев о Галицком: «Сейчас поссорились, с ним лучше дружить, чем работать вместе. Общение с ним мне очень многое дало»

Писарев о Галицком: с ним лучше дружить, чем работать вместе.

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, что находится в ссоре с владельцем «Краснодара » Сергеем Галицким.

С августа 2023 года по апрель 2024 года Писарев возглавлял вторую команду «Краснодара».

«Я занимаюсь тем, что мне нравится. Это не приносит мне супердохода, и с Галицким я в чем согласен: «В гробу карманов нет». Это очень сильная его фраза.

Вообще, общение с Галицким мне очень многое дало. Сейчас поссорились. С ним лучше дружить, чем работать вместе.



Его понимание жизни: «Надо найти игрушку и играть всю жизнь». Деторождение – физиология, дома можно построить. Самое главное, и я согласен с ним, надо найти игрушку, которая приносит удовольствие, и играть в нее всю жизнь. Вот в чем я благодарен своей судьбе, я всегда нахожу игрушку, в которую мне интересно играть, как ребенок получать удовольствие и еще за это получать какие-то деньги», – сказал Писарев.