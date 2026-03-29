Диаманти о Салахе: «Он постоянно пил капучино – перед тренировкой и после, ходил с огромной чашкой. Я говорил ему: «Однажды ты обосрешься»

Диаманти о Салахе: он постоянно пил капучино, я говорил: «Однажды ты обосрешься».

Бывший нападающий «Фиорентины» Алессандро Диаманти поделился воспоминаниями об игре с Мохамедом Салахом за «фиалок».

«Было удовольствием играть с ним: я был плеймейкером и искал его в свободных зонах, а он был молниеносно быстрым, так что найти его было легко. Потрясающий парень, у меня остались о нем самые теплые воспоминания.

Какие-нибудь истории? Я всегда подшучивал над ним, потому что он постоянно пил капучино – кто знает, сколько он выпивал. Перед тренировкой в раздевалке – капучино, после тренировки – капучино, так что я все время говорил ему: «Однажды ты обосрешься».

Было забавно, как он постоянно ходил с этой огромной чашкой в руке; мы говорим о простом, очень приятном парне и, безусловно, настоящем чемпионе – между нами было большое взаимное уважение», – сказал Диаманти в интервью Gianlucadimarzio.com.

