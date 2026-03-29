Диаманти о Салахе: «Он постоянно пил капучино – перед тренировкой и после, ходил с огромной чашкой. Я говорил ему: «Однажды ты обосрешься»

Бывший нападающий «Фиорентины» Алессандро Диаманти поделился воспоминаниями об игре с Мохамедом Салахом за «фиалок». 

«Было удовольствием играть с ним: я был плеймейкером и искал его в свободных зонах, а он был молниеносно быстрым, так что найти его было легко. Потрясающий парень, у меня остались о нем самые теплые воспоминания.

Какие-нибудь истории? Я всегда подшучивал над ним, потому что он постоянно пил капучино – кто знает, сколько он выпивал. Перед тренировкой в раздевалке – капучино, после тренировки – капучино, так что я все время говорил ему: «Однажды ты обосрешься».

Было забавно, как он постоянно ходил с этой огромной чашкой в руке; мы говорим о простом, очень приятном парне и, безусловно, настоящем чемпионе – между нами было большое взаимное уважение», – сказал Диаманти в интервью Gianlucadimarzio.com. 

Капучино может иметь слабительный эффект благодаря кофеину, подсластителям, сиропам, кислотам и лактозе. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Огромная чашка в руке — это удобно на случай если захочешь обосраться
Салах получается это знал и хорошенько подготовился)
Линекер такой: "а что, так можно было что ли?"
Но так и не обосрался😂😂😂
Кто знает... может не просто так с чашкой носился...
О да. Для итальянцев выпитый после обеда капучино это почти богохульство. 😁
Однажды в Модене мне вообще отказали в капучино после обеда. Хозяйн кафе сказал, что у него традиционное итальянское кафе и капучино они подают только по утрам. 😂
А чего они подают после обеда?
Пиццу с ананасами
Отличная история
Что за огромная чашка?)
-Ведро
Капучино для детей. Латте для женщин. Эспрессо для пацанов. Раф для хипстеров и тд. Американо для пенсионеров. Каждому свой кофе.
