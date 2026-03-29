  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
3

Эндрик о шансах сыграть на ЧМ-2026: «Еще недавно я в это не верил, но с Божьей помощью это возможно. Я живу настоящим и ни в чем не сомневаюсь»

Нападающий сборной Бразилии Эндрик оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2026.

Зимой Эндрик перешел в «Лион» из «Реала» на правах аренды до конца сезона. В 14 матчах за французский клуб 19-летний футболист отметился 6 голами и 5 ассистами.

«Я не ожидал, что смогу так хорошо начать в «Лионе», но Бог распорядился так, чтобы невозможное свершилось. Еще недавно я не верил, что смогу сыграть на чемпионате мира, но с Божьей помощью это возможно. Я ни в чем не сомневаюсь – я буду выполнять свою работу и жить день ото дня. Я живу настоящим.

Я должен хорошо тренироваться в «Лионе», следовать своей программе, оставаться здоровым и показывать себя в матчах. Если Бог пожелает, я поеду на чемпионат мира в июне», – сказал Эндрик.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
logoЭндрик
религия
logoЧМ-2026
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛион
logoлига 1 Франция
logoСборная Бразилии по футболу
FourFourTwo
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ЦФ самая проблемная атакующая позиция в сборной Бразилии. Нужно рисковать и ставить Эндрика, но Анчелотти не из рискующих, конечно
Лучше уж Игора Тиаго ставить, Эндрик даже в Лионе не особо феерит. 3 гола в лиге только.
Ты смотрел, как он играет там? Он очень прибавил, такой Эндрик нужен сборной
Читайте новости футбола в любимой соцсети
