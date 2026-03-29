Эндрик о шансах сыграть на ЧМ-2026: «Еще недавно я в это не верил, но с Божьей помощью это возможно. Я живу настоящим и ни в чем не сомневаюсь»

Эндрик о шансах попасть на ЧМ-2026: с Божьей помощью все возможно.

Нападающий сборной Бразилии Эндрик оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2026 .

Зимой Эндрик перешел в «Лион » из «Реала » на правах аренды до конца сезона. В 14 матчах за французский клуб 19-летний футболист отметился 6 голами и 5 ассистами.

«Я не ожидал, что смогу так хорошо начать в «Лионе», но Бог распорядился так, чтобы невозможное свершилось. Еще недавно я не верил, что смогу сыграть на чемпионате мира, но с Божьей помощью это возможно. Я ни в чем не сомневаюсь – я буду выполнять свою работу и жить день ото дня. Я живу настоящим.

Я должен хорошо тренироваться в «Лионе», следовать своей программе, оставаться здоровым и показывать себя в матчах. Если Бог пожелает, я поеду на чемпионат мира в июне», – сказал Эндрик.