Савиола об Аргентине на ЧМ: «Мы претенденты на победу. Хотя бы потому, что мы действующие чемпионы и у нас лучший игрок мира»
Бывший форвард «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола высказался о шансах сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира.
«Да, да. Мы претенденты. Хотя бы потому, что мы действующие чемпионы; и потому что у нас есть лучший игрок мира и один из лучших в истории.
Когда достигаешь вершины, нужно стараться удержаться на ней и заставлять уважать себя как действующего чемпиона мира», – сказал Савиола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Аргентина бесспорно один из явных претендентов.
Разве когда Месси уйдет Аргентина перестанет претендовать на мировой титул?
Нет конечно.