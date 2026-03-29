Савиола об Аргентине на ЧМ: «Мы претенденты на победу. Хотя бы потому, что мы действующие чемпионы и у нас лучший игрок мира»

Савиола об Аргентине на ЧМ: мы претенденты на победу, у нас лучший игрок мира.

Бывший форвард «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола высказался о шансах сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира.

«Да, да. Мы претенденты. Хотя бы потому, что мы действующие чемпионы; и потому что у нас есть лучший игрок мира и один из лучших в истории.

Когда достигаешь вершины, нужно стараться удержаться на ней и заставлять уважать себя как действующего чемпиона мира», – сказал Савиола.