  Бартомеу о дискредитации оппонентов в соцсетях: «Барса» заказала мониторинг, чтобы знать, что о нас говорят – клуб следит за этим и сейчас. Я не знал о фэйковых аккаунтах»
Бартомеу о дискредитации оппонентов в соцсетях: «Барса» заказала мониторинг, чтобы знать, что о нас говорят – клуб следит за этим и сейчас. Я не знал о фэйковых аккаунтах»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о скандале с критикой футболистов с фэйковых аккаунтов в соцсетях.

В феврале 2020 года стало известно о контракте «Барселоны» с компанией I3 Ventures, с аккаунтов которой публиковались посты в поддержку Бартомеу, а также критика Лионеля Месси, Жерара Пике и других игроков, а также бывшего главного тренера каталонцев Пепа Гвардиолы.

– Во время вашего пребывания в должности на деньги клуба были созданы фэйковые аккаунты, чтобы попытаться дискредитировать соперников, журналистов и даже игроков команды.

– Это не совсем так. В 2017 году, после ухода Неймара и 1 октября, в социальных сетях было много шума и разговоров, которые «Барса» не контролировала. На нас оказывали давление спонсоры, и мы заказали мониторинг, чтобы знать, что говорят [о нас в интернете], и иметь возможность разрабатывать стратегии. Но идея заключалась в том, чтобы делать это только за счет позитивных сообщений. Неправда, что «Барса» решила создать поддельные аккаунты.

– Но они были созданы.

– Дело в суде, на стадии расследования. Я уже объяснял и заявлял, что не знал о существовании этих профилей.

– Вы не жалеете, что обратились в эту службу?

– Нет, потому что было очень важно знать, что происходит в социальных сетях. На самом деле, сейчас «Барса» все еще следит за этим, – сказал Бартомеу.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ara
Бармалей всегда платит, но не знает за что и куда. А потом когда всплывает все это публично, он на суде глух и нем..
Бартомео подносрал Барселоне очень хорошо , так что лучше бы молчал .
Почему эта биомасса еще не в тюрьме? Столько денег отмыл на ненужных трансферах
По этому персонажу тюрьма плачет...
Бармалей жутко подставил Фонта, когда начал агитировать за него
Лучшее, что это сделало в Барселоне это подписать Педри, за это его можно даже простить
Интересно, он хоть когда нибудь говорил правду?
Президент Барсы - это уникальная должность. Только занимая её можно не знать ничего ни о чем и регулярно выделять на это деньги.
