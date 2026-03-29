Нагельсманн о вызове Сане в сборную Германии: «Нам нужны игроки, способные обыгрывать один в один. Таких у нас немного, хотя альтернативы есть»

Нагельсманн о Сане: нам нужны игроки, способные обыгрывать один в один.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, на каких спортивных основаниях вингер «Галатасарая » Лерой Сане вызывается в национальную команду.

«Аргументы в том, что нам нужны игроки, способные обыгрывать один в один. Таких у нас не так много, хотя альтернативы есть.

Матчи вроде игры против Словакии – это ориентир для Лероя. Он должен всегда выходить на такой уровень. Последняя игра против Швейцарии была нормальной – не очень хорошей, но и не плохой. Лерой знает, что от него требуется, и должен это показывать. В конечном итоге мы решим, что лучше для команды.

Есть определенные профили игроков, которые нам необходимы, чтобы противостоять разным стилям игры. У нас не так много футболистов, способных обыгрывать соперников на правом фланге. Ленни [Карл ] сыграл очень хорошо, но нужно учитывать, как долго он сможет играть и насколько стабилен будет. Джейми Левелинг тоже может играть там, но сейчас травмирован. Надеюсь, через два месяца мы сможем принять правильное решение», – сказал Нагельсманн.