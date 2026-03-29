  • Нагельсманн о вызове Сане в сборную Германии: «Нам нужны игроки, способные обыгрывать один в один. Таких у нас немного, хотя альтернативы есть»
Нагельсманн о вызове Сане в сборную Германии: «Нам нужны игроки, способные обыгрывать один в один. Таких у нас немного, хотя альтернативы есть»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, на каких спортивных основаниях вингер «Галатасарая» Лерой Сане вызывается в национальную команду. 

«Аргументы в том, что нам нужны игроки, способные обыгрывать один в один. Таких у нас не так много, хотя альтернативы есть.

Матчи вроде игры против Словакии – это ориентир для Лероя. Он должен всегда выходить на такой уровень. Последняя игра против Швейцарии была нормальной – не очень хорошей, но и не плохой. Лерой знает, что от него требуется, и должен это показывать. В конечном итоге мы решим, что лучше для команды.

Есть определенные профили игроков, которые нам необходимы, чтобы противостоять разным стилям игры. У нас не так много футболистов, способных обыгрывать соперников на правом фланге. Ленни [Карл] сыграл очень хорошо, но нужно учитывать, как долго он сможет играть и насколько стабилен будет. Джейми Левелинг тоже может играть там, но сейчас травмирован. Надеюсь, через два месяца мы сможем принять правильное решение», – сказал Нагельсманн. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern&Germany
Как игрок ротации пойдет
Крутой игрок. Не понимаю, почему поехал в Турцию так рано ? В Сити был монстром, в Баварии в ЛЧ, когда смотрел их игры, всегда приятное впечатление оставлял. Против Реала в недавней встрече через Сане постоянно шло продвижение мяча. Не просто так его в сборной до сих пор ценят
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Очень не стабилен, часто выпадает из игры
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Смотрю все матчи Баварии, могу подтвердить, 1 хороший матч из 5 выдает, в остальных мертвое тело, а щас я смотрю он даже в Галатасарае матчи в ЛЧ на скамейке начинал, в Галатасарае блин, при всем к ним уважении
