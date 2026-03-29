Ву признан лучшим игроком «Спартака» в марте. У защитника 2 гола в 5 матчах месяца

Кристофер Ву признан лучшим игроком «Спартака» в марте.

Защитник «Спартака » Кристофер Ву признан WINLINE лучшим игроком команды в марте.

Камерунец набрал 38% голосов, обойдя Эсекиэля Барко , Ливая Гарсию, Руслана Литвинова и Маркиньоса . Он впервые выиграл приз лучшему игроку месяца.

В марте Ву провел за «Спартак» 5 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Подробную статистику защитника можно найти здесь .