  Мактоминей не ведет переговоров с саудовскими клубами. Приоритет хавбека – «Наполи»
Мактоминей не ведет переговоров с саудовскими клубами. Приоритет хавбека – «Наполи»

Мактоминею не интересен переход в Саудовскую Аравию.

Скотт Мактоминей не ведет переговоров с клубами Саудовской Аравии, несмотря на появившиеся слухи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Шотландский полузащитник по-прежнему сосредоточен на выступлениях за «Наполи».

В нынешнем сезоне экс-игрок «МЮ» забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 25 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь

Диего Марадона-младший: «В Неаполе был Бог – мой отец. Мактоминей – Иисус, самый важный игрок в истории «Наполи» после папы»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
На наших глазах за последние лет 10 в Наполи творится история. Сначала скромный Мертенс побил доисторический рекорд по голам за клуб, потом Наполи берёт 2 чемпионства за 3 года(всего их 4 за всю историю), теперь вот Скот становится культовой фигурой на уровне Марадоны, как говорят в Неаполе. Так сказать, первый после Бога. 😁
тоже не веду переговоров
Он нашёл своё место.. ☝️
