Мактоминею не интересен переход в Саудовскую Аравию.

Скотт Мактоминей не ведет переговоров с клубами Саудовской Аравии, несмотря на появившиеся слухи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Шотландский полузащитник по-прежнему сосредоточен на выступлениях за «Наполи».

В нынешнем сезоне экс-игрок «МЮ» забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 25 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь .

Диего Марадона-младший: «В Неаполе был Бог – мой отец. Мактоминей – Иисус, самый важный игрок в истории «Наполи» после папы»