Капитан «Локо» Митрюшкин о Батракове: «По игровым качествам и менталитету готов ехать в Европу. Готового рецепта нет – можно уехать в команду попроще, можно сразу в топ‑клуб»

Антон Митрюшкин: Батраков готов к переезду в Европу.

Капитан «Локомотива » Антон Митрюшкин считает, что Алексей Батраков готов к переезду в европейский чемпионат.

– Чему вас научила жизнь и игра в Европе?

– Большой жизненный опыт приобрел, очень много было непонятных моментов и ситуаций вначале, но потом привыкаешь. Жизнь в Европе частично поменяла меня, побывал в разных городах. Футбольный опыт тоже приобрел, поиграл в Швейцарии, второй Бундеслиге. Это бесценный опыт, со многими людьми познакомился, многое получил. Как уже говорил, ни о чем не жалею, правильно, что вернулся в Россию.

– В сборной России сейчас несколько перспективных ребят, которым прочат карьеру в Европе. С учетом вашего опыта, какой совет могли бы дать им, если бы они обратились?

– Прежде всего нужно самому определить, готов ты к этому или нет. Необходимо учитывать языковой барьер, но готового рецепта по переходу в Европу нет. Можно уехать в команду попроще, откуда выбраться дальше, можно поехать сразу в топ‑клуб. Для каждого все индивидуально, в футболе никогда не знаешь, что лучше.

Нужно в моменте прочувствовать ситуацию, это идеально получилось у Саши Головина. Уехал в «Монако », суперудачно сложилось, это уже его команда, в которой он очень долго отлично выступает.

– Готов ли ваш одноклубник Алексей Батраков к подобному переходу?

– По игровым качествам, психологии, менталитету, уверен, готов. Тут вопрос в его желании и решении, – сказал Митрюшкин.