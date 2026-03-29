  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капитан «Локо» Митрюшкин о Батракове: «По игровым качествам и менталитету готов ехать в Европу. Готового рецепта нет – можно уехать в команду попроще, можно сразу в топ‑клуб»
14

– Чему вас научила жизнь и игра в Европе?

– Большой жизненный опыт приобрел, очень много было непонятных моментов и ситуаций вначале, но потом привыкаешь. Жизнь в Европе частично поменяла меня, побывал в разных городах. Футбольный опыт тоже приобрел, поиграл в Швейцарии, второй Бундеслиге. Это бесценный опыт, со многими людьми познакомился, многое получил. Как уже говорил, ни о чем не жалею, правильно, что вернулся в Россию.

– В сборной России сейчас несколько перспективных ребят, которым прочат карьеру в Европе. С учетом вашего опыта, какой совет могли бы дать им, если бы они обратились?

– Прежде всего нужно самому определить, готов ты к этому или нет. Необходимо учитывать языковой барьер, но готового рецепта по переходу в Европу нет. Можно уехать в команду попроще, откуда выбраться дальше, можно поехать сразу в топ‑клуб. Для каждого все индивидуально, в футболе никогда не знаешь, что лучше.

Нужно в моменте прочувствовать ситуацию, это идеально получилось у Саши Головина. Уехал в «Монако», суперудачно сложилось, это уже его команда, в которой он очень долго отлично выступает.

– Готов ли ваш одноклубник Алексей Батраков к подобному переходу?

– По игровым качествам, психологии, менталитету, уверен, готов. Тут вопрос в его желании и решении, – сказал Митрюшкин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoАлександр Головин
logoпремьер-лига Россия
logoАнтон Митрюшкин
logoлига 1 Франция
logoМонако
logoСборная России по футболу
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ох эти вечные поездки в Европу....
В просторах менталитета)
За шмотками
Он то может и готов, а Европа готова!?
Ну если Головин - это суперудачно, тогда Батраков готов.
Митрюшкин и правда эксперт по этой части , кто бы что не говорил .
Не на сезон съездил
сразу надо ехать в барселону,если нет предложений от топ клубов.значит,плохо работает агент.
менять агента и уезжать в топ клуб,а так загубит карьеру 🤡
А желающие купить Батракова есть?! Нет, ни одного. ))
И играть там за бульон.
Хотя, конечно, деньги не главное.
Главное, когда вызовут в сборную, кто-нибудь скажет, как он отличается в прекрасную сторону.
Головин и Сафонов, мягко говоря, не за бульон играют (с учетом налогов - первый и вовсе шикует). Миранчук в МЛС тоже.
Думаю, что скажем, Оздоев в ПАОКе получает примерно равные с тем, что могли бы ему предложить в РПЛ сейчас, деньги. За бульон играет играет начинающая молодежь... и у кого выходит, тот напротив, получает жирный контракт в РПЛ. Ну, скажем, Комличенко.
А есть примеры наших легионеров, которые затем не могли бы получить контракт в РПЛ?
Мне в голову не приходят сходу... ну, Татаев с оговорками (в "Аланию" вернулся c рекордным трансфером ФНЛ - самый дорогой новичок-россиянин) и тот в итоге сейчас в РПЛ; Габулов, который закончил и тут же сразу в министры-президенты подался... А, так, можешь хоть как Дзюба выступить, а можешь по несчастью в лазарете прописаться как Митрюшкин или Кузяев - в РПЛ место найдется.

Беспроигрышный вариант. Ну, а пробывать-то хочется... и это лучше делать адаптивным, молодым и бодрым, а не Габуловым-Дзюбой-Кузяевым.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
