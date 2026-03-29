Капитан «Локо» Митрюшкин о Батракове: «По игровым качествам и менталитету готов ехать в Европу. Готового рецепта нет – можно уехать в команду попроще, можно сразу в топ‑клуб»
Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин считает, что Алексей Батраков готов к переезду в европейский чемпионат.
– Чему вас научила жизнь и игра в Европе?
– Большой жизненный опыт приобрел, очень много было непонятных моментов и ситуаций вначале, но потом привыкаешь. Жизнь в Европе частично поменяла меня, побывал в разных городах. Футбольный опыт тоже приобрел, поиграл в Швейцарии, второй Бундеслиге. Это бесценный опыт, со многими людьми познакомился, многое получил. Как уже говорил, ни о чем не жалею, правильно, что вернулся в Россию.
– В сборной России сейчас несколько перспективных ребят, которым прочат карьеру в Европе. С учетом вашего опыта, какой совет могли бы дать им, если бы они обратились?
– Прежде всего нужно самому определить, готов ты к этому или нет. Необходимо учитывать языковой барьер, но готового рецепта по переходу в Европу нет. Можно уехать в команду попроще, откуда выбраться дальше, можно поехать сразу в топ‑клуб. Для каждого все индивидуально, в футболе никогда не знаешь, что лучше.
Нужно в моменте прочувствовать ситуацию, это идеально получилось у Саши Головина. Уехал в «Монако», суперудачно сложилось, это уже его команда, в которой он очень долго отлично выступает.
– Готов ли ваш одноклубник Алексей Батраков к подобному переходу?
– По игровым качествам, психологии, менталитету, уверен, готов. Тут вопрос в его желании и решении, – сказал Митрюшкин.
Не на сезон съездил
менять агента и уезжать в топ клуб,а так загубит карьеру 🤡
Хотя, конечно, деньги не главное.
Главное, когда вызовут в сборную, кто-нибудь скажет, как он отличается в прекрасную сторону.
Думаю, что скажем, Оздоев в ПАОКе получает примерно равные с тем, что могли бы ему предложить в РПЛ сейчас, деньги. За бульон играет играет начинающая молодежь... и у кого выходит, тот напротив, получает жирный контракт в РПЛ. Ну, скажем, Комличенко.
Мне в голову не приходят сходу... ну, Татаев с оговорками (в "Аланию" вернулся c рекордным трансфером ФНЛ - самый дорогой новичок-россиянин) и тот в итоге сейчас в РПЛ; Габулов, который закончил и тут же сразу в министры-президенты подался... А, так, можешь хоть как Дзюба выступить, а можешь по несчастью в лазарете прописаться как Митрюшкин или Кузяев - в РПЛ место найдется.
Беспроигрышный вариант. Ну, а пробывать-то хочется... и это лучше делать адаптивным, молодым и бодрым, а не Габуловым-Дзюбой-Кузяевым.