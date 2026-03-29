  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
Видео
23

Депутат Свищев о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Стоит его привлечь, может. Это уже наши традиции, но все-таки ненормативная лексика приравнивается к нарушениям»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о нецензурных словах главного тренера сборной России Валерия Карпина в перерыве матча с Никарагуа (3:1), которые попали на видео. 

Главный тренер сборной России сказал игрокам в раздевалке: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». 

«Давайте откровенно, все эти нецензурные выражения – для усиления позиции говорящего традиционно вошли в обиход практически каждого из нас. И в спорте это особенно видно, мы знаем, что в разных видах спорта многие тренеры пытаются донести до спортсменов, что они хотели от них увидеть, используя ненормативную лексику.

Я видел это мотивационное выступление Карпина, ничего удивительного здесь не услышал. Да и сами спортсмены частенько употребляют эти слова. Даже иностранцы когда к нам приезжают, одни из первых слов, которые они изучают, как раз русский мат. Их этому учат, они весело это воспринимают.

Наказывать Карпина вряд ли кто-то будет или планирует. Это уже наши традиции, от них вряд ли куда-то деться. Хотя мы прекрасно понимаем, что любой тренер, спортсмен – это объект повышенного внимания со стороны и прессы, и болельщиков.

Надо, конечно, внимательно относиться к тому, что, где и как ты говоришь. Все-таки ненормативная лексика у нас приравнивается к нарушениям, за это прописано определенное наказание. Поэтому, может быть, стоит Карпина и привлечь», – заявил Свищев.

Речь Карпина – на ВидеоСпортсе’’, ролик запустится прямо с нее.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Свищев
logoпремьер-лига Россия
брань
Государственная дума
logoСборная России по футболу
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А этим лишь бы кого штрафануть да привлечь... Этих "квасавцев" бы кто привлёк за то, что вместо выполненных полезных дел по должности лишь кнопки жмякают да футбол комментируют каждый пук. "Журналистов" за фаберже тоже, которые по любому такому поводу каким-то боком звонят Свищевым, Журовым и прочей компашке.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Зря Вы так !
Привлечь и обменять на что-нибудь полезное у Эстонии !
На шпроты , например .
А шпроты бесплатно раздать трудящимся!
Ответ OldRedWhite
Золотые слова, от шпротов хоть польза какая никакая. Можно провести референдум, каждому жителю по Свищеву в хату, или банку шпрот в подарок?) Народоизбранник очень удивится итогам голосования)
Хайпожор. Он ещё не слышал, что говорят водители депутатов о них, пока ждут на парковке
Не слишком ли много Свищева стало?
Стукачок.
Надо бы вот таких свищевых привлечь за вредительство гражданам своей страны
С такими чинодралами и врагов не надо
Некоторые депутаты суются во все сферы и вопросы, а некоторые, наоборот, систематически даже при заседаниях не присутствуют. И те и другие одинаково вредны.
свищев, ты нас слышишь? пошел…
Ненормативная лексика в общественном пространстве - это ведь прямое нарушение Административного Кодекса... Разве нет?!
И подлежит наложение административного штрафа по Закону......
Депутаты!!!!!!
У вас есть тестикулы?????
Ответ Andj
Есть кутикулы).
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
