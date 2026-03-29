Депутат Свищев о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Стоит его привлечь, может. Это уже наши традиции, но все-таки ненормативная лексика приравнивается к нарушениям»

Депутат Свищев о нецензурной речи Карпина: может, стоит его привлечь.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о нецензурных словах главного тренера сборной России Валерия Карпина в перерыве матча с Никарагуа (3:1), которые попали на видео.

Главный тренер сборной России сказал игрокам в раздевалке: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».

«Давайте откровенно, все эти нецензурные выражения – для усиления позиции говорящего традиционно вошли в обиход практически каждого из нас. И в спорте это особенно видно, мы знаем, что в разных видах спорта многие тренеры пытаются донести до спортсменов, что они хотели от них увидеть, используя ненормативную лексику.

Я видел это мотивационное выступление Карпина, ничего удивительного здесь не услышал. Да и сами спортсмены частенько употребляют эти слова. Даже иностранцы когда к нам приезжают, одни из первых слов, которые они изучают, как раз русский мат. Их этому учат, они весело это воспринимают.

Наказывать Карпина вряд ли кто-то будет или планирует. Это уже наши традиции, от них вряд ли куда-то деться. Хотя мы прекрасно понимаем, что любой тренер, спортсмен – это объект повышенного внимания со стороны и прессы, и болельщиков.

Надо, конечно, внимательно относиться к тому, что, где и как ты говоришь. Все-таки ненормативная лексика у нас приравнивается к нарушениям, за это прописано определенное наказание. Поэтому, может быть, стоит Карпина и привлечь», – заявил Свищев.

