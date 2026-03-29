Винисиус вернулся к тренировкам со сборной Бразилии. Вингер готов к матчу с Хорватией
Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор избежал травмы.
Ранее стало известно, что отыгравший весь матч против Франции (1:2) Винисиус в субботу не тренировался с партнерами по сборной на поле.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вингер вернулся к тренировкам в общей группе сборной Бразилии. Футболист сможет принять участие в матче с Хорватией, который пройдет в Орландо в ночь с 31 марта на 1 апреля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Подождите-ка. Как это Винисиус сыграет? Мы ведь тут на спортсе уже поверили какому-то журналисту и коллективно обвинили Анчеллотти в помощи Реалу
Одного лидера уже потеряли , теперь рискуют вторым , из за ничего незначащего матча
У команды не поставлена игра в атаке за 3 месяца перед турниром. Конечно же игра ничего не значит. Это же надо мыслить настолько поверхностно
