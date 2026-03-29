Винисиус вернулся к тренировкам со сборной Бразилии. Вингер готов к матчу с Хорватией

Винисиус Жуниор вернулся к тренировкам со сборной Бразилии.

Вингер «Реала » и сборной Бразилии Винисиус Жуниор избежал травмы.

Ранее стало известно, что отыгравший весь матч против Франции (1:2) Винисиус в субботу не тренировался с партнерами по сборной на поле.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , вингер вернулся к тренировкам в общей группе сборной Бразилии. Футболист сможет принять участие в матче с Хорватией, который пройдет в Орландо в ночь с 31 марта на 1 апреля.