  Боатенгу грозит год тюрьмы или штраф за вождение в период лишения прав. Прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении экс-защитника «Баварии»
Боатенгу грозит год тюрьмы или штраф за вождение в период лишения прав. Прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении экс-защитника «Баварии»

Прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении бывшего защитника «Баварии» Джерома Боатенга за вождение в период лишения прав, что является уголовным преступлением.  

Как передает BILD, полиция остановила автомобиль 37-летнего бывшего футболиста на Леопольдштрассе в Мюнхене в ноябре минувшего года. В это время для него действовал запрет на управление транспортным средством, вступивший в силу в октябре 2025 года. Причиной стало ранее совершенное административное правонарушение.

Сообщается, что возможное наказание может варьироваться от денежного штрафа до лишения свободы сроком до одного года. Для лиц, впервые совершивших подобное нарушение, чаще всего назначается штраф в размере от 30 до 40 дневных ставок, размер которой рассчитывается исходя из ежемесячного чистого дохода.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: OE24
logoДжером Боатенг
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
logoБавария
происшествия
Каждый раз поражаешься с них, вряд ли бомжом остался после карьеры, неужели на такси денег не было или личного водилу, да хоть знакомого подбросить подвезти.
Куда то не туда Боа несется. На поле всегда был достаточно уравновешенным, а в жизни одни скандалы
Ответ Михо
Куда то не туда Боа несется. На поле всегда был достаточно уравновешенным, а в жизни одни скандалы
Месси помнится как то смог с равновесия его сбить.
