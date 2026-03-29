Боатенгу грозит год тюрьмы или штраф за вождение в период лишения прав. Прокуратура Мюнхена начала расследование в отношении экс-защитника «Баварии»

Боатенгу грозит лишение свободы за управление автомобилем в период лишения прав.

Прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении бывшего защитника «Баварии» Джерома Боатенга за вождение в период лишения прав, что является уголовным преступлением.

Как передает BILD, полиция остановила автомобиль 37-летнего бывшего футболиста на Леопольдштрассе в Мюнхене в ноябре минувшего года. В это время для него действовал запрет на управление транспортным средством, вступивший в силу в октябре 2025 года. Причиной стало ранее совершенное административное правонарушение.

Сообщается, что возможное наказание может варьироваться от денежного штрафа до лишения свободы сроком до одного года. Для лиц, впервые совершивших подобное нарушение, чаще всего назначается штраф в размере от 30 до 40 дневных ставок, размер которой рассчитывается исходя из ежемесячного чистого дохода.