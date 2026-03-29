Генеральный секретарь CAF подал в отставку после скандала с присуждением Марокко победы на Кубке Африки

Генеральный секретарь CAF подал в отставку.

Генеральный секретарь Конфедерации ариканского футбола (CAF) Верон Мосенго-Омба подал в отставку на фоне скандала с Кубком Африки.

Ранее CAF удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале турнира со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте. Сенегальцы обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Спустя более 30 лет международной профессиональной карьеры, посвященной продвижению футбола в идеальной форме, который объединяет людей, воспитывает и дает надежду, я решил уйти с поста генерального секретаря CAF, чтобы посвятить себя более личным проектам

Теперь, когда я смог развеять подозрения, которые пытались на меня навести некоторые люди, я могу уйти со спокойной душой и без каких-либо ограничений, оставив конфедерацию процветающей, как никогда.

Я искренне благодарю президента CAF Патриса Мотсепе, мои команды и всех тех, кто прямо или косвенно помог CAF и африканскому футболу добиться реального и заметного прогресса. Будем надеяться, что достигнутый прогресс будет длительным и устойчивым», – говорится в заявлении Мосенго-Омба, которое он опубликовал в своем твиттере.

Мосенго-Омба занимал пост генерального секретаря CAF с 2021 года. Как отмечает BBC, 66-летнего функционера критиковали за то, что он оставался на своем посту после достижения 63 лет – возраста обязательного выхода на пенсию. Некоторые сотрудники CAF также обвиняли конголезца в создании токсичной атмосферы на рабочем месте, однако расследование не выявило нарушений с его стороны.