Представитель «Спартака» Бискупович следил за Тикнизяном в матче Армении и Беларуси («СЭ»)
«Спартак» отправил своего представителя в Ереван на товарищеский матч Армения – Беларусь (1:2).
По информации «Спорт-Экспресса», Марко Бискупович, заместитель спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао, посетил игру, чтобы понаблюдать за защитником армянской сборной Наиром Тикнизяном.
Тикнизяну 26 лет. Футболист выступает за «Црвену Звезду», куда перешел в 2025 году из «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
33 комментария
Самошников, Саусь. Несите следующего
Может наигрывают схему с 5-ю крайними защитниками?)
С 6-ью - со сдвоенными флангами. )
Когда в Локомотиве играл, не насмотрелись на него ?) Или он за год стал показывать космический уровень именно в сборной))
У него сейчас космический уровень давать интервью))
Там теперь новый тренер, к нему тоже могут присмотреться)
С самого начала карьеры в РПЛ играл, всего лишь полгода как уехал - в Армению полетели посмотреть))))) А когда в России он играл - не следили за ним? Хотя вроде как писали, что за белорусским вратарём смотрят совсем недавно, это б более логично было.
Вратаря и смотрели. А про Тикнизяна просто друзья из СЭ накинули, чтоб не забыли про него.
И что выследил? 🤔
Скорее наследил.. раз вычислили)
Почти вовремя. Пару лет упустили, правда.
Добавить токсичности в раздевалку
Встретились как-то Тикнизян, Талалаев и Дзюба в Спартаке....
Тут бы больше подошел мем "НЕ ХОЧУ НЕ БУДУ".
Мечта о Европе для Тикнизяна закончена?
Он знал, что его просматривают, и от волнения в свои ворота забил.
Скорее всего, он просто решил на уикенд смотаться замкад вкусно поесть и выпить
