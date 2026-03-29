  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
33

Представитель «Спартака» Бискупович следил за Тикнизяном в матче Армении и Беларуси («СЭ»)

Представитель «Спартака» просматривал Тикнизяна в сборной Армении.

«Спартак» отправил своего представителя в Ереван на товарищеский матч АрменияБеларусь (1:2).

По информации «Спорт-Экспресса», Марко Бискупович, заместитель спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао, посетил игру, чтобы понаблюдать за защитником армянской сборной Наиром Тикнизяном.  

Тикнизяну 26 лет. Футболист выступает за «Црвену Звезду», куда перешел в 2025 году из «Локомотива». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНаир Тикнизян
logoФрансис Кахигао
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoЦрвена Звезда
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Марко Бискупович
logoвысшая лига Сербия
logoсборная Беларуси по футболу
logoсборная Армении по футболу
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Самошников, Саусь. Несите следующего
Ответ Asfrid Vigman
Может наигрывают схему с 5-ю крайними защитниками?)
Ответ Удар Кержакова
С 6-ью - со сдвоенными флангами. )
Когда в Локомотиве играл, не насмотрелись на него ?) Или он за год стал показывать космический уровень именно в сборной))
Ответ Рома Михалев
У него сейчас космический уровень давать интервью))
Ответ Рома Михалев
Там теперь новый тренер, к нему тоже могут присмотреться)
С самого начала карьеры в РПЛ играл, всего лишь полгода как уехал - в Армению полетели посмотреть))))) А когда в России он играл - не следили за ним? Хотя вроде как писали, что за белорусским вратарём смотрят совсем недавно, это б более логично было.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вратаря и смотрели. А про Тикнизяна просто друзья из СЭ накинули, чтоб не забыли про него.
И что выследил? 🤔
Ответ alexsem69
Скорее наследил.. раз вычислили)
Почти вовремя. Пару лет упустили, правда.
Добавить токсичности в раздевалку
Ответ Valery
Встретились как-то Тикнизян, Талалаев и Дзюба в Спартаке....
Тут бы больше подошел мем "НЕ ХОЧУ НЕ БУДУ".
Мечта о Европе для Тикнизяна закончена?
Он знал, что его просматривают, и от волнения в свои ворота забил.
Скорее всего, он просто решил на уикенд смотаться замкад вкусно поесть и выпить
Читайте новости футбола в любимой соцсети
