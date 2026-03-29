Представитель «Спартака» Бискупович следил за Тикнизяном в матче Армении и Беларуси («СЭ»)

Представитель «Спартака» просматривал Тикнизяна в сборной Армении.

«Спартак » отправил своего представителя в Ереван на товарищеский матч Армения – Беларусь (1:2).

По информации «Спорт-Экспресса», Марко Бискупович, заместитель спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао, посетил игру, чтобы понаблюдать за защитником армянской сборной Наиром Тикнизяном.

Тикнизяну 26 лет. Футболист выступает за «Црвену Звезду », куда перешел в 2025 году из «Локомотива ».