  • Генич о Карпине: «Если уйдет из сборной, его можно будет по-человечески понять. Чувствуется определенная демотивация»
15

Комментатор Константин Генич допускает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин утратил мотивацию из-за отсутствия официальных матчей.

В пятницу сборная России обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1 в BetBoom товарищеском матче. 31 марта национальная команда сыграет со сборной Мали в Санкт-Петербурге.

– Было бы здорово, если сборная России сыграла бы с европейской командой. Да даже еще раз со сборной из Южной Америки, например, с Колумбией, Парагваем. С такими сборными была бы совсем другая афиша и мотивация у игроков. А в идеале, утихомирить всю эту ситуацию и по примеру сборной Израиля допустить наши команды до международных матчей.

К сожалению, пока ситуация не меняется. И даже по Карпину чувствуется, что у него в определенной степени присутствует демотивация.

– Лишь бы не ушел из сборной.

– Не думаю, что так стоит вопрос. Карпин же сказал, что даже если «Реал» позовет, то совмещать не будет. Даже если он уйдет из сборной, чисто по‑человечески его можно будет понять. Когда ты прошел через официальные матчи, остается определенная недосказанность с многоточием, и тебе на протяжении нескольких лет дают надежду возвращения. Ему, уверен, обидно, что он не может использовать этих игроков по назначению – в официальных матчах сборной России.

– Должна быть цель.

– Да. Была цель в «Динамо», но совместить не получилось, он ошибся. Карпин – амбициозный и требовательный к себе и к окружающим тренер. И я прекрасно пойму, если Валерий Георгиевич скажет: «Извините, я сосредоточусь на клубной работе», – сказал Генич.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Серьезно кто-то думает, что Карпин сам уйдет??
Конечно сам не уйдёт. Это работа мечты))
Вот и нашелся отличное слово-отмазка для слабых тренеров!!!!!
Демотивация!

Ну наконец то!
Доминация Демотивация и Деноминация
Ждём Генича в цертрпльном круге
Когда все поймут, что Карпин не тренер, то ему будет уже лет 70 😀. Я просто ни в одной другой стране, не припомню такой беготни за тренером с 0 трофеев за 20 лет, Смородская верит, оно понятно, это ее сигма бой, но работодатели куда смотрят? Ну сборная сейчас меньшее из всех зол, она сейчас ни на что не претендует, пусть там резвится, а клубная работа в Динамо всем все показала. Тренер подбирает состав под себя и жидко прудит с ним, тоже самое было в Спартаке, тоже самое будет и в сборной когда допустят до соревнований, но тогда Валерию как я уже и сказал, будет 70 лет😀
Если Карпин уйдет, то этого никто не поймет. Это работа мечта, особенно для такого слабенького тренера.
Валера, не верим
Карин это похороны? Ненич а он бы сказал по Генича ну и
У него определенная девиация).
Карпин не сбитый, он - погибший лётчик
