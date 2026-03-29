Генич о Карпине: «Если уйдет из сборной, его можно будет по-человечески понять. Чувствуется определенная демотивация»

Константин Генич: чувствуется, что у Карпина определенная демотивация.

Комментатор Константин Генич допускает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин утратил мотивацию из-за отсутствия официальных матчей.

В пятницу сборная России обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1 в BetBoom товарищеском матче. 31 марта национальная команда сыграет со сборной Мали в Санкт-Петербурге.

– Было бы здорово, если сборная России сыграла бы с европейской командой. Да даже еще раз со сборной из Южной Америки, например, с Колумбией, Парагваем . С такими сборными была бы совсем другая афиша и мотивация у игроков. А в идеале, утихомирить всю эту ситуацию и по примеру сборной Израиля допустить наши команды до международных матчей.

К сожалению, пока ситуация не меняется. И даже по Карпину чувствуется, что у него в определенной степени присутствует демотивация.

– Лишь бы не ушел из сборной.

– Не думаю, что так стоит вопрос. Карпин же сказал , что даже если «Реал » позовет, то совмещать не будет. Даже если он уйдет из сборной, чисто по‑человечески его можно будет понять. Когда ты прошел через официальные матчи, остается определенная недосказанность с многоточием, и тебе на протяжении нескольких лет дают надежду возвращения. Ему, уверен, обидно, что он не может использовать этих игроков по назначению – в официальных матчах сборной России.

– Должна быть цель.

– Да. Была цель в «Динамо », но совместить не получилось, он ошибся. Карпин – амбициозный и требовательный к себе и к окружающим тренер. И я прекрасно пойму, если Валерий Георгиевич скажет: «Извините, я сосредоточусь на клубной работе», – сказал Генич.