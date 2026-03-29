  • Директор Донецкого УОР о матче «Шахтера» из ДНР во Второй лиге: «Значительный шаг к возвращению большого футбола в наш город»
В Донецке высказались по поводу дебютной игры «Шахтера» из ДНР во Второй лиге.

Директор Донецкого училища олимпийского резерва имени С. Бубки Александр Громаков высказался о дебютном матче «Шахтера» из ДНР в LEON Второй лиге Б. 

Игра с бахчисарайским «Кызылташем» (0:1) прошла в субботу в Таганроге. 

«Безусловно, это первый, но очень значительный шаг к возвращению большого футбола в наш родной город. Главная задача на сезон – в первую очередь показывать качественную игру, радовать болельщиков и стремиться к победам в каждом матче.

Не бывает побед без правильных выводов из поражений, работы над ошибками и большого желания побеждать. Пожелаем нашим ребятам успехов во всех последующих матчах», – сказал Громаков.

«Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге Б, проиграв крымским «Кызылташу» и «Севастополю» соответственно. Игру команды из ДНР посетил певец Иракли, ему подарили футболку

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Донецкое агентство новостей
Ну да. От плей-офф ЛЧ до второй лиги.
Подожди, через пару лет еврокубки будут принимать😀
