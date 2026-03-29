  • Экс-форвард «Лацио» и «Наполи» Протти о лечении от рака: «После недавней операции заново учусь ходить, как ребенок. Несколько раз возникали осложнения, к сожалению»
Экс-форвард «Лацио» и «Наполи» Игор Протти рассказал, что должен заново учиться ходить на фоне лечения от рака.

Протти сообщил о своей болезни в июле прошлого года.

«К сожалению, на этом пути несколько раз возникали осложнения, которые тормозят [восстановление]. Недавно я снова перенес срочную операцию, и после 20 дней, проведенных в постели, я заново учусь ходить, как ребенок. Я немного отстал, но пытаюсь наверстать упущенное.

Многие болельщики присылали мне сообщения со словами поддержки, просили меня бороться и не сдаваться. Это показывает, что футбол – большое сообщество, которое порой кажется расколотым, но на самом деле объединяет нас всех под знаменами одной команды. К счастью, команд много, потому что, если бы мы все болели за одну команду, это было бы смертельно скучно», – сказал Протти в подкасте Sky Calcio Unplugged.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
Здоровья легенде! Один из двух футболистов в истории, который стал лучшим бомбардиром всех трех профессиональных лиг Италии
Здоровья.
Игор Протти играл в то время, когда даже у самых слабых итальянских команд были отличные форварды, которые сегодня попали бы в сборную очень легко.
И он даже в той компании был на виду.
