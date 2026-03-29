Николай Писарев: «Чемпионат СССР был просто топ, реальная Лига чемпионов. Как Англия сейчас»
Писарев: чемпионат СССР был просто топ, реальная Лига чемпионов.
Бывший форвард «Спартака» Николай Писарев оценил уровень чемпионата СССР.
«Я играл еще в Советском Союзе. Чемпионат СССР – это реальная Лига чемпионов. Ты приезжаешь в Тбилиси, Киев, Минск, Вильнюс – там полные стадионы. Ощущение, как на Лиге чемпионов. Это я потом понял, в России.
И те, кто начинал только с чемпионата России и не играл в СССР, у них нет этого ощущения. Я думаю, сейчас эта лига была бы, как Англия. Реально, по уровню чемпионат СССР был топ, просто топ» – сказал Писарев в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал Тимура Аюпова
Техничное тбилисское Динамо, убийственно логичная игра киевского Динамо, волевой донецкий Шахтер, размашистый Днепр, красочный Спартак, стремительный бакинский Нефтчи, авантюрный ростовский СКА, искренное(!!!) минское Динамо, по-западному геометричный Жалгирис, вальяжный одесский Черноморец, нордическое по игре (извините) московское Торпедо, "шумное" кутаисской Торпедо, контратакующий реактивно Кайрат, тренерский Металлист, импульсивный ЦСКА....
Все разные были.
И это было интересно, честно говоря.
Первая лига тоже была интересная....
Были отличные команды, которые не уступали многим в высшей лиге ....
Карпаты, Кубань, Памир, Колос, Таврия, Нистру, Металлург, яркая Даугава, пимушинский Факел, сильный Ротор, раздаевский Кузбасс, постоянный Шинник, Искра....Гурия, Батуми, Сухуми, Джизак....
Очень интересно было...
Я ещё не назвал Арарат, Динамо, Пахтакор...
В советском союзе было много недостатков, много, но было нечто светлое, не могу словами объяснить это светлое....
Чемпионат был самодостаточный.
Я очень любил тот чемпионат.
ну и кстати вот развалился СССР и что показали эти вильнюсы и тбилиси на международной арене как самостоятельные клубы/сборные в 90е, когда состояли еще из игроков советского поколения? а ничего они не показали, как впрочем и все остальные по большому счету. вот вам и "реальная Лига чемпионов" ))) понятное дело, что наверное процентов 70-80 из нас, посетителей Спортса союзный чемпионат не застали и Писарев может что угодно рассказывать.
Тбилиси, Вильнюс, Ереван потому ничего и не показали, потому чир выпали из налаженной системы; никому развал на пользу не пошёл.
С другой стороны "Текстильщик" - команда Второй лиги СССР, очень нестыдно показала себя в Европе
Лучшие с отрывом - Англия и ФРГ, за ними обычно шла Испания, затем Италия (во второй половине 80-х с дисквой Англии Италия вышла на первое место, но только тогда, не раньше).
Мы где-то бодаемся с Францией, Голландией и Шотландией за 5-7 место.
Так что чемпионат был конечно не слабым, но и не топовым, к сожалению.
Не надо легенды придумывать.