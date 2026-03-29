Николай Писарев: «Чемпионат СССР был просто топ, реальная Лига чемпионов. Как Англия сейчас»

Писарев: чемпионат СССР был просто топ, реальная Лига чемпионов.

Бывший форвард «Спартака» Николай Писарев оценил уровень чемпионата СССР.

«Я играл еще в Советском Союзе. Чемпионат СССР – это реальная Лига чемпионов. Ты приезжаешь в Тбилиси, Киев, Минск, Вильнюс – там полные стадионы. Ощущение, как на Лиге чемпионов. Это я потом понял, в России.

И те, кто начинал только с чемпионата России и не играл в СССР, у них нет этого ощущения. Я думаю, сейчас эта лига была бы, как Англия. Реально, по уровню чемпионат СССР был топ, просто топ» – сказал Писарев в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.