  • Николай Писарев: «Чемпионат СССР был просто топ, реальная Лига чемпионов. Как Англия сейчас»
Бывший форвард «Спартака» Николай Писарев оценил уровень чемпионата СССР. 

«Я играл еще в Советском Союзе. Чемпионат СССР – это реальная Лига чемпионов. Ты приезжаешь в Тбилиси, Киев, Минск, Вильнюс – там полные стадионы. Ощущение, как на Лиге чемпионов. Это я потом понял, в России.

И те, кто начинал только с чемпионата России и не играл в СССР, у них нет этого ощущения. Я думаю, сейчас эта лига была бы, как Англия. Реально, по уровню чемпионат СССР был топ, просто топ» – сказал Писарев в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал Тимура Аюпова
Чемпионат СССР был очень сильным, осмелюсь сказать, команды практиковали разные стили и это было просто восхитительно.
Техничное тбилисское Динамо, убийственно логичная игра киевского Динамо, волевой донецкий Шахтер, размашистый Днепр, красочный Спартак, стремительный бакинский Нефтчи, авантюрный ростовский СКА, искренное(!!!) минское Динамо, по-западному геометричный Жалгирис, вальяжный одесский Черноморец, нордическое по игре (извините) московское Торпедо, "шумное" кутаисской Торпедо, контратакующий реактивно Кайрат, тренерский Металлист, импульсивный ЦСКА....
Все разные были.
И это было интересно, честно говоря.
Первая лига тоже была интересная....
Были отличные команды, которые не уступали многим в высшей лиге ....
Карпаты, Кубань, Памир, Колос, Таврия, Нистру, Металлург, яркая Даугава, пимушинский Факел, сильный Ротор, раздаевский Кузбасс, постоянный Шинник, Искра....Гурия, Батуми, Сухуми, Джизак....
Очень интересно было...
Я ещё не назвал Арарат, Динамо, Пахтакор...

В советском союзе было много недостатков, много, но было нечто светлое, не могу словами объяснить это светлое....
Чемпионат был самодостаточный.
Я очень любил тот чемпионат.
А где чемпион СССР 84 ленинградский Зенит?
В первой лиге!
Киевские хлопцы против спартачей был одним из главных матчей европейского футбола. Советское "эль классико".
Днепропетровский Днепр был очень даже силён. Протасов топ был
Спартак ЦСКА в Луже в нулевых было одним из лучших европейских дерби. По игре Tier 2 (вполне на уровне главных матчей Португалии и Голландии), по посещаемости, атмосфере, громкости Tier 1
СССР стремительно обрастает мифами. Земля вечного лета, как древняя Валирия :)
Комментарий удален модератором
Ты можешь считать это мифами, но советский футбол был намного интереснее и сильнее сегодняшнего российского. Команды действительно отличались по стилю и были ничуть не хуже европейских. Те же киявляне, тбилисцы, минчане, Спартак, Торпедо, Динамо, Днепр - играли на равных или обыгрывали сильнейшие еврокоманды. Тот же Ротор проходил МЮ к примеру. Для современных команд России - это другой уровень мастерства.
Если 100 раз сказать «сахар», во рту слаще не станет. 3 Кубка кубков за все годы участия в еврокубках, один полуфинал Кубка Чемпионов. И всё! Это уровень АПЛ? Я постарше Писарева буду на 9 лет, помню ту эпоху, видимо, получше. Стоило ему посмотреть на результаты советских команд в ту эпоху, хотя он зацепил всего 5 лет лет своей карьеры в чемпионатах СССР
Три полуфинала Кубка Чемпионов, поправить увы придется, Динамо Киев 1976/1977, 1986/1987, Спартак 1990/1991. Да, Кубок Кубков был третьим по силе в системе клубных турниров, но от этого не становился менее почетным его выигрыш.
Весна - осень, это раз. Не было возможности подтянуть пару иностранцев-звезд- два
тут и спорить нет смысла.. Спартак -Динамо(Киев) с этой афишей ныне никто и близко не свистел..
Таки сильным был чемпионат ФРГ, с коего 4 команды одновременно выходили в полуфиналы Кубка УЕФА. Или Англии. А тогда здесь, больше похоже, был просто шум на базе центробежных тенденций республик от центра, когда усиленно болеют против. Что-то вроде матчей между англичанами и шотландцами или валлийцами. Может так?
да как будто бы нет, европейских титулов то по сути было кот наплакал, а это как ни крути один из главных мерил класса чемпионата. ну и сам по себе чемпионат был пронизан договорными матчами, заряженными судьями, выдергиваниями футболистов с помощью админ ресурса в другие клубы и т.п.

ну и кстати вот развалился СССР и что показали эти вильнюсы и тбилиси на международной арене как самостоятельные клубы/сборные в 90е, когда состояли еще из игроков советского поколения? а ничего они не показали, как впрочем и все остальные по большому счету. вот вам и "реальная Лига чемпионов" ))) понятное дело, что наверное процентов 70-80 из нас, посетителей Спортса союзный чемпионат не застали и Писарев может что угодно рассказывать.
У англичан было шесть подряд КЧ, а что сборная показала в тот период?
Тбилиси, Вильнюс, Ереван потому ничего и не показали, потому чир выпали из налаженной системы; никому развал на пользу не пошёл.
С другой стороны "Текстильщик" - команда Второй лиги СССР, очень нестыдно показала себя в Европе
Чемпионат пронизан договорными матчами? В Италии Вас хорошо поймут. А почему клубы себя не показали после распада СССР? Как раз потому, что пропала конкуренция: Динамо Тбилиси пришлось играть с каким-нибудь Самтредиа, Жальгирису - с Экранасом, Минску с Нафтан-Девоном и так далее.
То, что люди ходили на футбол и стадионы заполнялись болелами, это бесспорно. И все эти брехаловки, где собирались люди, чтобы обсудить игру любимой команды, тоже не выбросить из памяти. Не хочу сравнивать с АПЛ - это всё разное. Но помню как всю ночь стоял в очереди, чтобы купить билет на матч Динамо Киев с Боруссией. И билеты на стадион-стотысячник были счастьем.
А чего так мало еврокубков выиграли?
А что так мало медалей у нас на этой Олимпиаде?
А в России Еврокубков завались. :)
По национальному рейтингу в еврокубках чемпионат СССР шёл почти все годы на 5-6 месте в Европе.
Лучшие с отрывом - Англия и ФРГ, за ними обычно шла Испания, затем Италия (во второй половине 80-х с дисквой Англии Италия вышла на первое место, но только тогда, не раньше).
Мы где-то бодаемся с Францией, Голландией и Шотландией за 5-7 место.
Так что чемпионат был конечно не слабым, но и не топовым, к сожалению.
Не надо легенды придумывать.
