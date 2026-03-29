Лапорта о Месси: «Лео заслуживает статуи и памятного матча, он икона поколения. «Барса» – его дом, в какой-то момент наши интересы вновь пересекутся»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал Лионеля Месси иконой поколения.
«В будущем отношения будут такими, как захочет Лео и как хочется «Барсе». В какой-то момент наши интересы вновь пересекутся. Месси – икона поколения: Кубала, Кройфф и сам Месси. Он заслуживает статуи и памятного матча. «Барса» – его дом.
Кройфф стал революцией для своего поколения, а Месси – это искусство. И с точки зрения результатов, и как бомбардир, и как распасовщик, он непобедим», – сказал Лапорта в интервью El Pais.
Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Я принял верное решение, результаты говорят сами за себя: мы восстановили финансовое положение и создали команду»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Или в условиях того, что этим летом опять команда останется без трансферов из-за отсутствия денег решил заранее внимание отвлечь?