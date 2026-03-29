  • Лапорта о Месси: «Лео заслуживает статуи и памятного матча, он икона поколения. «Барса» – его дом, в какой-то момент наши интересы вновь пересекутся»
11

Лапорта о Месси: «Лео заслуживает статуи и памятного матча, он икона поколения. «Барса» – его дом, в какой-то момент наши интересы вновь пересекутся»

Жоан Лапорта: Месси – икона поколения, он заслуживает статую и памятный матч.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал Лионеля Месси иконой поколения.

«В будущем отношения будут такими, как захочет Лео и как хочется «Барсе». В какой-то момент наши интересы вновь пересекутся. Месси – икона поколения: Кубала, Кройфф и сам Месси. Он заслуживает статуи и памятного матча. «Барса» – его дом.

Кройфф стал революцией для своего поколения, а Месси – это искусство. И с точки зрения результатов, и как бомбардир, и как распасовщик, он непобедим», – сказал Лапорта в интервью El Pais.

Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Я принял верное решение, результаты говорят сами за себя: мы восстановили финансовое положение и создали команду»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
11 комментариев
Месси икона футбола.
а чего заслуживает Лапорта?)
Правильно было бы, если бы продали лямов за 150, а не бесплатно отпустили
Ответ Сергей
Правильно было бы, если бы продали лямов за 150, а не бесплатно отпустили
Думаешь этот «топарь» столько стоил на момент ухода? Его брали бы под лч. Последние пару лет в барсе - в сезоне 19/20 Месси забил в лч 3 гола, в сезоне 20/21 он забил в лч 5 голов, 4 с пенальти 😂
лапорта конечно патентованный лицемер: говорит что барса это дом месси хотя сам же его из этого дома и выпнул, прописавшись там как окупас)
Да, памятный прощальный матч, чтоб ты заработал))))
Зачем опять заговорил, выборы уже прошли.
Или в условиях того, что этим летом опять команда останется без трансферов из-за отсутствия денег решил заранее внимание отвлечь?
То что Месси гений это абсолютно точно . Ещё точно , что он заслужил прощальный матч , должность в клубе и так далее. Надеюсь в будущем так и будет .
Уверен, что Месси при президентстве Лапорты откажется и от одного и от другого. После того, как он уйдет может. Другой вопрос, что вряд ли Лео будет играть еще четыре года.
