Лапорта о Месси: «Лео заслуживает статуи и памятного матча, он икона поколения. «Барса» – его дом, в какой-то момент наши интересы вновь пересекутся»

Жоан Лапорта: Месси – икона поколения, он заслуживает статую и памятный матч.

«В будущем отношения будут такими, как захочет Лео и как хочется «Барсе». В какой-то момент наши интересы вновь пересекутся. Месси – икона поколения: Кубала , Кройфф и сам Месси. Он заслуживает статуи и памятного матча. «Барса» – его дом.

Кройфф стал революцией для своего поколения, а Месси – это искусство. И с точки зрения результатов, и как бомбардир, и как распасовщик, он непобедим», – сказал Лапорта в интервью El Pais.

Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Я принял верное решение, результаты говорят сами за себя: мы восстановили финансовое положение и создали команду»