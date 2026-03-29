  • Хавбек «Балтики» Петров о стычке в матче с ЦСКА: «Мы за своих горой. Старших толкать нельзя, особенно тренера – я так воспитан»
Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о потасовке в концовке матча с ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо, что привело к массовой потасовке. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

«Каково нам без тренера во время матчей? Так он всю неделю с нами, Андрея Викторовича нет только на игре. Есть его помощники, поэтому все нормально.

Я так воспитан и считаю, что старших толкать нельзя. Особенно главного тренера. Я бы этого сделать не смог. Мы за своих горой!» – сказал Петров.

Хавбек «Балтики» Петров: «Талалаев победил бы в бою с Челестини. Думаете, я скажу, что Фабио бы вывез?»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
К Талалаеву вопрос у воспитанного нет, я верно понял?
А он воспитан Талалаевым!
Я так понимаю, нельзя толкать только своих старших и тренера. Чужих - можно и нужно. Там вроде Челестини нехило так отодвигали товарищи из Балтики.
Старшие своим поведением и поступками пример должны подавать молодым, а не учить пакостям
Комментарий скрыт
И вообще это бред выделять человека только из-за возраста. Условный старик не заслуживает по умолчанию никакого особого уважения, просто потому, что он прожил дольше. Он может быть просто старым козлом, например
воспитание – это когда люди уважительно относятся друг к другу вне зависимости от возраста.
Это все правильно. В принципе. Когда за своих до конца, и неважно правы они или нет.
Вот только и мораль тогда никому читать не нужно - кому и как поступать. А то это уже лицемерие.
Сказал, и аж прослезился от своего благородства. Прям Атос Арамисович.
Если допустить что тренер идиот, то можно.
Старших, это стариков ну и женщин любого возраста и детей. Талалаев к какой категории относятся? И потом, значит во вселенной Петрова старший по возрасту может творить любую дичь безнаказанно?
