Хавбек «Балтики» Петров о стычке в матче с ЦСКА: «Мы за своих горой. Старших толкать нельзя, особенно тренера – я так воспитан»

Хавбек «Балтики» Петров о стычке с ЦСКА: мы за своих горой.

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о потасовке в концовке матча с ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо , что привело к массовой потасовке. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

«Каково нам без тренера во время матчей? Так он всю неделю с нами, Андрея Викторовича нет только на игре. Есть его помощники, поэтому все нормально.

Я так воспитан и считаю, что старших толкать нельзя. Особенно главного тренера. Я бы этого сделать не смог. Мы за своих горой!» – сказал Петров.

