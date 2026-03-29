  • Пике об игре с Месси в академии «Барсы»: «Мы выигрывали 15:0, 20:0, он забивал очень много. Но был вопрос – сможет ли он перенести это на взрослый футбол. Он это сделал и изменил историю игры»
Пике об игре с Месси в академии «Барсы»: «Мы выигрывали 15:0, 20:0, он забивал очень много. Но был вопрос – сможет ли он перенести это на взрослый футбол. Он это сделал и изменил историю игры»

Пике рассказал об игре с Месси в академии «Барсы».

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, каким игроком был Лионель Месси в детстве, когда они вместе занимались в академии каталонского клуба. 

«Я начал играть с ним, когда ему было 13 лет, и он был просто сумасшедший. Мы выигрывали матчи 15:0, 20:0, и он забивал очень много голов в каждой игре.

Был большой вопрос – сможет ли он перенести все, что показывал в академии, на уровень первой команды, на профессиональный уровень. Это и было главным сомнением, потому что если бы он смог воспроизвести все то, что делал, он бы точно изменил историю игры. И он это сделал», – сказал Пике в подкасте The Late Run. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
На самом деле, талантливых много, но таких как Месси...больше нет. Там и боженька поцеловал и сам работал и оказался в нужной среде. Круто, что мы наблюдали эту эпоху...
(Говорю, как болельщик Баварии).
