Тимощук о Дуране: «У них с Соболевым здоровая конкуренция, кто лучше, тот и играет. Надеемся, Джон сохранит рвение и желание, чтобы доказать, что он игрок основы «Зенита»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, как Джон Дуран реагирует на непопадание в стартовый состав команды.
«Если вы читали его интервью, Джон сам сказал, что у них с Соболевым здоровая конкуренция. Кто лучше в конкретный момент, тот и играет.
Надеемся, Дуран сохранит то рвение и желание быть конкурентоспособным в тренировочном процессе, какое он демонстрирует сейчас, чтобы доказать самому себе и болельщикам, что он игрок основного состава «Зенита».
Мы заинтересованы и нуждаемся в помощи каждого футболиста, которым располагаем. Шансы получают все», – сказал Тимощук.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем