Килиан Мбаппе: «В «Реале» критиковали даже Роналду – не понимаю, почему я должен быть исключением. С этим нужно смириться»

Килиан Мбаппе: в «Реале» критиковали всех, даже Роналду.

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об отношении к критике.

«Болельщики [в Испании] очень страстные. Для них «Реал » – это религия. Все, что связано с клубом и со мной, заставляет всех говорить и строить догадки. Иногда они верны, иногда ошибочны.

В «Реале» критиковали всех, включая Криштиану Роналду . Не понимаю, почему я должен быть исключением. С критикой нужно смириться. Сохраняйте спокойствие, сосредоточьтесь на своей работе и будьте уверены, что сможете улучшить ситуацию на поле», – сказал Мбаппе в интервью Téléfoot.