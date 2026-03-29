  • Килиан Мбаппе: «В «Реале» критиковали даже Роналду – не понимаю, почему я должен быть исключением. С этим нужно смириться»
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об отношении к критике.

«Болельщики [в Испании] очень страстные. Для них «Реал» – это религия. Все, что связано с клубом и со мной, заставляет всех говорить и строить догадки. Иногда они верны, иногда ошибочны.

В «Реале» критиковали всех, включая Криштиану Роналду. Не понимаю, почему я должен быть исключением. С критикой нужно смириться. Сохраняйте спокойствие, сосредоточьтесь на своей работе и будьте уверены, что сможете улучшить ситуацию на поле», – сказал Мбаппе в интервью Téléfoot.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Критиковали даже Роналду, но уже как пару лет есть одна священная корова, которой во все места дуют и гладят, и это отнюдь не про Килиана🐮
Да ппц, на вини сколько хейта льется, наверно ни на кого не льется. Просто клуб защищает. Вы это путаете
Одно дело защищать и смотреть на конфликты с обоих сторон, другое выгораживать по любому поводу, говорить, как и про Рюдигера, что "просто они эмоциональные" и чуть что сразу расизм прилетать.) я помню как переживал в матче с Аяксом, когда талантливый паренёк, после травмы со слезами поле покидал, видно было потенциал бешенный. Сейчас же - ну думаю, сами поняли)
Очевидная, но здравая мысль от Мбаппе, странно, что многие другие футболисты(в частности партнер Килиана по атаке) этого не понимают.
