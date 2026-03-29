Биксант Лизаразю: «Футболисты не должны быть простыми пешками тренера. Тактика важна, но Пеле, Марадоне и Зидану не объясняли, как играть. Футбол должен скорее принадлежать игрокам»

Лизаразю: игроки не должны становиться пешками тренера, им нужна свобода.

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался против превосходства тактики в современном футболе.

«Введение пяти замен ранее уже вызвало у меня недовольство, потому что эти изменения усиливают абсолютную власть тренера. Игроки не должны становиться простыми пешками в шахматной партии, роботами на службе стратегии тренера, как в американском футболе. Я не хочу, чтобы футбол превратился в американский футбол.

Тактика, конечно, всегда играла важную роль в футболе, но мы не должны умалять то, что делает игроков такими прекрасными: их спонтанность, креативность и свободу. Никто не объяснял Пеле , Марадоне или Зидану , как играть в футбол, и их дриблинг и вдохновение сделали игру легендарной.

Сегодня мне нравится наблюдать за таким игроком, как Майкл Олисе , потому что я чувствую, что он ломает стереотипы современного футбола, что он неуправляем, свободен. Он играет в соответствии с тем, что происходит у него в голове, и демонстрирует нам свое вдохновение. Он подтверждает идею о том, что футбол должен в большей степени принадлежать игрокам и в меньшей степени тренерам», – написал Лизаразю в своей колонке.

Биксант Лизаразю: «В США спорт воспринимают как зрелище, где самого матча недостаточно для зрителя. Мы не должны менять дух футбола из-за страны с другим подходом к развлечениям»