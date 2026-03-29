Субименди уедет из сборной Испании из-за болей в колене. Это вторая травма игроков «Арсенала» в сборных за день
Защитник «Арсенала» Мартин Субименди преждевременно покинет расположение сборной Испании.
«Мартин Субименди выбыл из состава сборной Испании из-за болей в правом колене.
Во избежание риска и ради защиты здоровья игрока он был исключен из состава.
Медицинский персонал «Арсенала» был проинформирован о ситуации», – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.
Мартин ранее сыграл в товарищеском матче со сборной Сербии (3:0), выйдя на замену на 77-й минуте. Футболист пропустит игру против Египта во вторник.
Ранее стало известно о травме другого игрока «Арсенала» в расположении сборной – защитника Эквадора Пьеро Инкапиэ.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Федерации футбола Испании
если все эти травмы это правда это просто мистика какая-то, в кубке будет играть молодняк
Ну или просто просьба арсенал перед важнейшим отрезком не нагрцжаться в товарках
ну это логично конечно, ну тут как бы все ссылаются на травмы, то есть проходили думаю что то вроде МРТ и там все видно
