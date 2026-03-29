Субименди уедет из сборной Испании из-за болей в колене. Это вторая травма игроков «Арсенала» в сборных за день

Субименди уедет из сборной Испании из-за проблемы с коленом.

Защитник «Арсенала» Мартин Субименди преждевременно покинет расположение сборной Испании.

«Мартин Субименди выбыл из состава сборной Испании из-за болей в правом колене.

Во избежание риска и ради защиты здоровья игрока он был исключен из состава.

Медицинский персонал «Арсенала » был проинформирован о ситуации», – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.

Мартин ранее сыграл в товарищеском матче со сборной Сербии (3:0), выйдя на замену на 77-й минуте. Футболист пропустит игру против Египта во вторник.

Ранее стало известно о травме другого игрока «Арсенала» в расположении сборной – защитника Эквадора Пьеро Инкапиэ.