  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Субименди уедет из сборной Испании из-за болей в колене. Это вторая травма игроков «Арсенала» в сборных за день
5

Защитник «Арсенала» Мартин Субименди преждевременно покинет расположение сборной Испании.

«Мартин Субименди выбыл из состава сборной Испании из-за болей в правом колене.

Во избежание риска и ради защиты здоровья игрока он был исключен из состава.

Медицинский персонал «Арсенала» был проинформирован о ситуации», – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.

Мартин ранее сыграл в товарищеском матче со сборной Сербии (3:0), выйдя на замену на 77-й минуте. Футболист пропустит игру против Египта во вторник.

Ранее стало известно о травме другого игрока «Арсенала» в расположении сборной – защитника Эквадора Пьеро Инкапиэ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Федерации футбола Испании
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
logoМартин Субименди
logoАрсенал
logoСборная Египта по футболу
logoЗдоровье
Федерация футбола Испании
logoСборная Сербии по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoтравмы
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
если все эти травмы это правда это просто мистика какая-то, в кубке будет играть молодняк
Ответ Александр Удалов
Ну или просто просьба арсенал перед важнейшим отрезком не нагрцжаться в товарках
Ответ t67pkgbbvw
ну это логично конечно, ну тут как бы все ссылаются на травмы, то есть проходили думаю что то вроде МРТ и там все видно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
